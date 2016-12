Schwerer Unfall auf Taxenberger Kreuzung endet glimpflich

Wegen eines Unfalls blieb die Taxenberger Kreuzung bei Pittenhart am Freitag für etwa eine Stunde gesperrt. −Symbolfoto: pnp Wegen eines Unfalls blieb die Taxenberger Kreuzung bei Pittenhart am Freitag für etwa eine Stunde gesperrt. −Symbolfoto: pnp



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Freitagabend an der sogenannten Taxenberger Kreuzung bei Pittenhart ereignet. Laut Polizei fuhr eine 72-jährige Münchnerin gegen 17.30 Uhr mit ihrem Peugeot auf der Kreisstraße TS 50 von Aindorf kommend in Richtung Eggstätt. An der Kreuzung zur Kreisstraße TS 21 übersah sie das Stoppschild und fuhr in die Kreuzung ein. Ein von links kommender, bevorrechtigter 53-jähriger Ameranger konnte mit seinem Fiat nicht mehr ausweichen. Die Front seines Fahrzeugs stieß gegen die Fahrerseite des kreuzenden Peugeot. Trotz des erheblichen Anstoßes ging der Unfall glimpflich aus: Die Unfallverursacherin blieb gänzlich unverletzt, der Geschädigte erlitt nur leichte Verletzungen. Beide wurden vorsorglich vom Rettungsdienst ins Kreiskrankenhaus Prien gebracht.

An beiden Fahrzeugen entstand wirtschaftlicher Totalschaden in Höhe von rund 20000 Euro. Die Kreisstraße TS 50 musste von der Feuerwehr Pittenhart für rund eine Stunde komplett gesperrt werden. Diese war mit zwei Fahrzeugen und 20 Einsatzkräften vor Ort und kümmerte sich um die Reinigung der Unfallstelle und verkehrslenkende Maßnahmen. − red