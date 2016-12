Dringender Handlungsbedarf am Feuerwehrhaus

Viel Platz ist da nicht links und rechts vom Feuerwehrauto. Daher werden in Kienberg neue Räumlichkeiten für die Feuerwehr gesucht. Doch zunächst sollen die Hauptmängel beseitigt werden. − Foto: sts Viel Platz ist da nicht links und rechts vom Feuerwehrauto. Daher werden in Kienberg neue Räumlichkeiten für die Feuerwehr gesucht. Doch zunächst sollen die Hauptmängel beseitigt werden. − Foto: sts



Kreisbrandrat Hans Gnadl machte es in der jüngsten Kienberger Gemeinderatssitzung nochmals allen bewusst: Binnen eines Jahres muss eine Lösung für das Kienberger Feuerwehrhaus gefunden werden. Das jetzige Gebäude sei zu eng, es gebe keine Absaugung und viele Stolperstellen, zudem reichten die Stellplätze rundherum nicht aus. All das war bereits nach der Untersuchung durch den Gutachter der Kommunalen Unfall-Versicherung Bayern (KUVB) moniert worden. Nun hat der Gemeinderat im Rahmen der Haushaltsberatungen 2017 Geld dafür bereitgestellt.

Nicht zuletzt durch den Ankauf eines neuen, größeren Feuerwehrfahrzeugs hat sich die ohnehin schon enge Situation noch mehr verschlechtert. Die Folge: Für das Umkleiden vor dem Einsatz fehlt der nötige Platz. Der zweite große Kritikpunkt ist die fehlende Absaugung. Wenn das Feuerwehrauto in der Halle gestartet wird, entstehen jede Menge Abgase, und diese atmen die Einsatzkräfte während des Einsatzbeginns ein. Der dritte Bereich, in dem Handeln angesagt sei, sind die Stolperstellen, die sich durch die Enge und die räumlichen Gegebenheiten ergeben. Diese Stolperstellen müssen ebenfalls so schnell wie möglich beseitigt werden; denn die Sicherheit der Einsatzkräfte habe Vorrang, so Gnadl.

Schnell ergab sich in der Debatte die Frage: "Wie welche Maßnahmen finanzieren?" Geld für einen Neubau habe man auch im Haushalt für 2017 nicht. Größere Kredite könnten – zumindest gesichert finanzierbar – erst wieder ab 2020 aufgenommen werden, so eine erste Einschätzung im Gemeinderat. − stsMehr darüber lesen Sie am Montag, 19. Dezember, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.