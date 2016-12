Fußgängerin tot: Von Entsorgungs-Lkw in Trostberg erfasst

Tödlicher Unfall in Trostberg. − Foto: Frei Tödlicher Unfall in Trostberg. − Foto: Frei



Ein schrecklicher Unfall hat sich am Montag gegen 9.25 Uhr auf der Tittmoninger Straße in Trostberg ereignet. Eine 86 Jahre alte Frau ist von einem Lastwagen überfahren und getötet worden. Nach ersten Ermittlungen der Polizeiinspektion Trostberg wollte die Frau direkt vor dem stehenden Entsorgungsfahrzeug über die Straße gehen. Der 30 Jahre alte Fahrer des Wagens hatte seine Kollegen in der Rückfahrkamera im Blick. Als diese mit der Entleerung der Papiertonnen fertig waren, wollte er anfahren. Er blickte auf die Straße nach vorne, konnte die Frau aber nicht sehen, weil sie sich offenbar außerhalb seines Blickfeldes, direkt unterhalb der Windschutzscheibe, befand. Der Lastwagen überrollte die Frau. Diese war laut Angaben der Polizei sofort tot.

Die Freiwillige Feuerwehr Trostberg, vor deren Feuerwache der Unfall passiert ist, sichert die Unfallstelle ab und regelt den Verkehr. Die Fahrzeuge auf der Tittmoninger Straße wurden umgeleitet. Das Kriseninterventionsteam vom Malteser betreute den unter Schock stehenden Fahrer des Müllfahrzeuges.

Die Staatsanwaltschaft Traunstein ordnete zur genauen Klärung des Sachverhalts ein technisches und ein unfallanalytisches Gutachten an. Zeugen, die sachdienliche Hinweise geben können, auch zum Verhalten der Fußgängerin unmittelbar vor dem Unfall, werden gebeten, sich mit der PI Trostberg unter der Telefonnummer 08621/9842-0 in Verbindung zu setzten. − pnp