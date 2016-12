Erfolgreiches Jahr für private Gastgeber im Chiemgau

Der Vorstand der Privaten Gastgeber im Chiemgau war zu Besuch bei Ministerin Ilse Aigner im Landtag. Der Vorstand der Privaten Gastgeber im Chiemgau war zu Besuch bei Ministerin Ilse Aigner im Landtag.



Einen erfreulichen Jahresausblick hat der Vorsitzende des noch jungen Vereins der Privaten Gastgeber im Chiemgau, Barthl Irlinger, am Rande einer Vermieterschulung in Grabenstätt gegeben: Die rund 120 Mitglieder des Verbandes konnten im Jahr 2016 rund 200000 Übernachtungen mit einem Umsatz von etwa 5,7 Millionen Euro generieren. Das positive Ergebnis sieht Irlinger in der gestiegenen Qualität des Angebotes sowie in der gesteigerten Nachfrage nach Urlaub im Chiemgau. Auch für das Jahr 2017 sieht Irlinger eine weitere Steigerung in der Nachfrage für die privaten Gastgeber. "Das gute Ergebnis in 2016 sollte uns ermuntern, weiter in die Zukunft zu investieren, neue Betriebe bei der Existenzgründung zu unterstützen und bestehenden Betrieben mit Rat und Tat zur Seite zu stehen."

Auch Geschäftsführer Markus Ritter zieht eine positive Bilanz für 2016. Insbesondere die gestiegene Wertschöpfung bei den Betrieben sei sehr erfreulich. Gleichzeitig mahnte Ritter zu weiteren Qualitätsverbesserungen in den Betrieben, da die Anspruchshaltung der Gäste in den letzten Jahren enorm gestiegen sei. Der vielgenannte Bettenschwund in der Region scheint sich im letzten Jahr etwas verlangsamt zu haben. " Wir werten das als gutes Zeichen und hoffen, mit vielen Betriebsübergaben und Neuvermietern diesen negativen Trend in den nächsten Jahren ganz stoppen zu können", so Irlinger. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 20. Dezember 2016, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.