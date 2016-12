Polizei Traunstein: Erstes Fahrzeug im neuen Design

Ab sofort verfügt die Polizeiinspektion Traunstein mit einem BMW X1 über einen hochmodernen Streifenwagen im neuen, blau-gelben Design. In Bayern war im Rahmen der Einführung der neuen Dienstkleidung – mit der Farbentscheidung für Blau – die Weichenstellung zum kompletten Farbwechsel der Polizeiorganisation gestellt worden (wir berichteten). Dieser wird nun auch sukzessive bei den Dienstfahrzeugen vollzogen.

Die neue Farbgebung dient zusammen mit der bei Tag und Nacht sehr auffälligen, neon-gelben Warnbeklebung einer deutlich erhöhten Erkennbarkeit und somit auch einem deutlichen Mehr an Sicherheit für die Beamten bei der Absicherung von Einsatz- und Unfallstellen. Zudem ist an jedem neuen Fahrzeug ein deutlicher Hinweis auf die Notrufnummer 110 angebracht. In den nächsten Jahren erfolgt nach und nach die Umstellung aller Fahrzeuge auf das neue Design sowie ab März die landesweite Einführung der neuen blauen Polizeiuniform. − Foto: Polizei