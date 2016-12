MdB Bärbel Kofler seit 25 Jahren in der SPD

Seit 25 Jahren ist MdB Dr. Bärbel Kofler Mitglied der SPD. Die Ehrenurkunde übergaben ihr die Traunsteiner Ortsvorsitzende Traudl Wiesholler-Niederlöhner (links) und Traunsteins Altoberbürgermeister Fritz Stahl. − Foto: bjr Seit 25 Jahren ist MdB Dr. Bärbel Kofler Mitglied der SPD. Die Ehrenurkunde übergaben ihr die Traunsteiner Ortsvorsitzende Traudl Wiesholler-Niederlöhner (links) und Traunsteins Altoberbürgermeister Fritz Stahl. − Foto: bjr



Die Ehrenurkunde und Glückwünsche für 25 Jahre Mitgliedschaft in der SPD überbrachten die Traunsteiner Ortsvorsitzende Traudl Wiesholler-Niederlöhner und Traunsteins Altoberbürgermeister Fritz Stahl der Bundestagsabgeordneten Dr. Bärbel Kofler in deren Abgeordnetenbüro in Traunstein. Die gebürtige Freilassingerin war 1991 in die Partei eingetreten.

Die promovierte Sprachwissenschaftlerin ist seit September 2004 Mitglied des Deutschen Bundestags. Seit Oktober 2013 ist sie entwicklungspolitische Sprecherin der SPD-Bundestagsfraktion, Mitglied des Ausschusses für wirtschaftliche Zusammenarbeit und Entwicklung, Mitglied des Auswärtigen Ausschusses, Aufsichtsratsmitglied des Zentrums für Internationale Friedenseinsätze (ZIF), Kuratoriumsmitglied der Deutschen Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) und von CARE Deutschland-Luxemburg sowie Mitglied des Parlamentarischen Beirats Deutsche Stiftung Weltbevölkerung (DSW). Seit März 2016 ist Dr. Kofler zudem Beauftragte der Bundesregierung für Menschenrechtspolitik und Humanitäre Hilfe. − bjr