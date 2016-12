Kliniken Südostbayern AG will den medizinischen Nachwuchs fördern

Dem Chefarzt der Unfall- und orthopädischen Chirurgie im Klinikum Traunstein, Prof. Dr. Rupert Ketterl (links), liegt die Ausbildung "seiner" PJ-Studenten sehr am Herzen. − Foto: Reuter Dem Chefarzt der Unfall- und orthopädischen Chirurgie im Klinikum Traunstein, Prof. Dr. Rupert Ketterl (links), liegt die Ausbildung "seiner" PJ-Studenten sehr am Herzen. − Foto: Reuter



Die Kliniken Südostbayern AG weitet die Förderung des medizinischen Nachwuchses um ein neues Angebot aus: Mit der Vergabe von Klinikstipendien für Studierende der Humanmedizin sollen diese in ihrer Ausbildung gefördert und zugleich für die Arbeit in der Region gewonnen werden. "Die attraktiven Konditionen des Stipendiums helfen einerseits den Medizinstudenten und sichern zum anderen vor Ort die Versorgung der Patienten durch engagierte Ärzte", teilte die Kliniken AG mit.

Elisabeth Ulmer, Vorstand der Kliniken Südostbayern, erklärt: "Mit unserem Förderprogramm sprechen wir aktiv qualifizierte Humanmediziner an und möchten diese frühzeitig an unsere Kliniken und die Region binden." Um diese Ziele zu erreichen, wurde das von der Unternehmensleitung initiierte Stipendiaten-Programm für Medizinstudenten mit interessanten Konditionen ausgestattet. Der Klinikverbund will mindestens sechs Stipendien vergeben. Daher ist der Informationsflyer zum Klinikstipendium, der unter www.kliniken-suedostbayern.de zu finden ist, auch an alle Gymnasien in den Landkreisen Berchtesgadener Land und Traunstein sowie an die medizinischen Fakultäten der bayerischen Universitäten verschickt worden. Erste Interessenten und auch Bewerber für das Förderprogramm gebe es bereits. − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Dienstag-Ausgabe, 20. Dezember 2016, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.