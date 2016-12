Bedarfsampel in Kammer ist in Betrieb

Gemeinsam nahmen sie die neue Bedarfsampel in Kammer in Betrieb: Oberbürgermeister Christian Kegel, Hans Zillner (Zweiter Bürgermeister und Verkehrsreferent), Christa Fuchs (Stadträtin und Schulreferentin), Clemens Gruber (Rektor Ludwig-Thoma-Grundschule mit Schulhaus Kammer), Dorothee Weiß und Christian Litzinger (Leitung Kindertagesstätte Balthasar Permoser in Kammer), Max Hiebl (Vorsitzender des Elternbeirats und Vater des verletzten Mädchens), Polizeihauptkommissar Johann Mayer sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Baufirmen. − F.: red

Gemeinsam nahmen sie die neue Bedarfsampel in Kammer in Betrieb: Oberbürgermeister Christian Kegel, Hans Zillner (Zweiter Bürgermeister und Verkehrsreferent), Christa Fuchs (Stadträtin und Schulreferentin), Clemens Gruber (Rektor Ludwig-Thoma-Grundschule mit Schulhaus Kammer), Dorothee Weiß und Christian Litzinger (Leitung Kindertagesstätte Balthasar Permoser in Kammer), Max Hiebl (Vorsitzender des Elternbeirats und Vater des verletzten Mädchens), Polizeihauptkommissar Johann Mayer sowie Mitarbeiter der Stadtverwaltung und der Baufirmen. − F.: red