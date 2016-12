THW-Helfer waren 15000 Stunden ehrenamtlich im Einsatz

Zusammen 140 Jahre Engagement im THW (von links): THW-Geschäftsführerin Sylvia Ruffing, Horst Becher, Johann Schauner sen., Max Dendl und stellvertreternder Ortsbeauftragter Markus Stenger. Zusammen 140 Jahre Engagement im THW (von links): THW-Geschäftsführerin Sylvia Ruffing, Horst Becher, Johann Schauner sen., Max Dendl und stellvertreternder Ortsbeauftragter Markus Stenger.



Das Jahr 2016 hatte den ehrenamtlichen Helfern des THW Ortsverband Traunreut zahlreiche Einsätze und Aufgaben beschert. Bei der Jahresabschlussfeier am vergangenen Samstag wurde darauf zurückgeblickt. Hierbei konnte Zugführer Johann Schauner jun. über zahlreiche Aktivitäten berichten. Geprägt wurde das Jahr hierbei von zwei Großeinsätzen: beim Zugunglück in Bad Aibling und beim Hochwasser in Simbach.

In Bad Aibling waren die Helfer an der Bergung der Zugteile sowie an der Wiederherstellung der Strecke beteiligt. Im zweiten Großeinsatz des Jahres waren die THW-Kräfte beim Hochwasser in Simbach eingesetzt. Über zehn Tage hinweg wurden dort zahlreiche Keller ausgepumpt, Häuser ausgeräumt und die Bevölkerung bei der Beseitigung der Schäden unterstützt. Außerdem war eine Gruppe von Helfern zur Koordination der Einsatzkräfte eingesetzt. Alleine im Simbach-Einsatz summierten sich die Helferstunden der Traunreuter auf über 1500.



Bei der Flutkatastrophe in Simbach im Einsatz waren heuer zahlreiche Helfer des THW Traunreut .



Hinzu kamen weitere kleinere Einsätze wie das Auspumpen von Kellern nach Unwettern oder technischen Defekten sowie Einsätze für die Fachberater. Neben Einsätzen unterstützte der Ortsverband auch zahlreiche Veranstaltungen wie das Bruck´n-Fest in Truchtlaching, die Kinder-Sicherheitsolympiade "Safety Tour" in Kirchanschöring oder das Chiemsee-Summer Festival in Übersee. Auch am Stadtfest in Traunreut, beim Ferienprogramm und beim Blaulichttag in der Traunsteiner Innenstadt waren die Retter in Blau präsent. Insgesamt wurden über 15000 ehrenamtliche Stunden durch die Helferinnen und Helfer sowie die Jugendgruppe aus Traunreut im Jahr 2016 geleistet worden.

Wie Franz Kaiser, 1. Vorstand der THW-Helfervereinigung, informierte, lag bei den Vereinsaktivitäten das Hauptaugenmerk auf der Beschaffung eines neuen Mehrzweckfahrzeugs. Hierfür hatten die Mitglieder des Vereins zahlreiche Bemühungen geleistet, um Sponsoren für das neue Fahrzeug zu gewinnen. Kaiser präsentierte die Entwicklung des Projektes und dankte allen Unterstützern für ihr Engagement.

Anschließend konnte stellvertretender Ortsbeauftragter Markus Stenger zahlreiche Helfer berufen und ehren. So wurden Stefan Fackler und Sarah Klug nach ihrer Wahl im November zu Helfersprechern berufen, Mario Meier zum Gruppenführer der zweiten Bergungsgruppe und Matthias Riedl zum Truppführer der ersten Bergungsgruppe.

Gemeinsam mit Geschäftsführerin Sylvia Ruffing aus der Geschäftsstelle Mühldorf wuden fünf Helfer geehrt: für zehn Jahre Mitgliedschaft im THW Christian Gramsamer und für 20 Jahre Bernhard Schmidt. Johann Schauner sen., der seit 1976 aktiv im THW mitwirkt, wurde zum Dank eine Ehrenurkunde für 40- jähriges Engagement überreicht. Noch zehn Jahre früher eingetreten und damit seit 50 Jahren im Dienste des THW stehen Max Dendl und Horst Becher. Beide wurden mit einer Ehrenurkunde ausgezeichnet. Schließlich wurde den bei der Hochwasser-Katastrophe von Simbach eingesetzten Helfern das Fluthelferabzeichen 2016 verliehen. − red