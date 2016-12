Ex-OB von Traunstein will fleißigen Flüchtling vor Abschiebung retten

Khalill Ahmadi kann anpacken. Er macht eine Lehre bei der Firma Garten- und Landschaftsbau Eibl in Oderberg bei Traunreut. Jetzt hat der junge Afghane aber einen Abschiebebescheid erhalten. − Foto: hr Khalill Ahmadi kann anpacken. Er macht eine Lehre bei der Firma Garten- und Landschaftsbau Eibl in Oderberg bei Traunreut. Jetzt hat der junge Afghane aber einen Abschiebebescheid erhalten. − Foto: hr



Khalill Ahmadi kann nicht mehr schlafen. Er hat Angst, nachts abgeholt zu werden. Der Afghane, der seit knapp zwei Jahren in Trostberg lebt, an der Brückenschule unterrichtet wurde und seit September eine Ausbildung zum Gärtner der Fachrichtung Garten- und Landschaftsbau bei der Firma Eibl in Oderberg bei Traunreut absolviert, hat vor einer Woche einen Abschiebebescheid bekommen.

Nicht nur der junge Geflüchtete ist verzweifelt. Auch sein Chef, Dieter Eibl, versteht diese Art von Politik nicht mehr. "Wir hatten vier Jahre keinen Auszubildenden mehr gefunden. Jetzt haben wir Khalill. Er ist handwerklich geschickt und mag arbeiten und was lernen. Wir sind alle begeistert." Als Garten- und Landschaftsbauer muss man anpacken können. "Wir sind auf Baustellen unterwegs und legen Außenanlagen und Gärten an", erklärt der Traunreuter. In den vergangenen Jahren hatte es wenige Bewerber für die Lehrstelle gegeben – mit keinem von ihnen hatte sich Eibl eine Zusammenarbeit vorstellen können.

Im Fall von Khalill Ahmadi hat der Traunsteiner Rechtsanwalt und ehemalige Oberbürgermeister, Manfred Kösterke, erst einmal einen Aufschub bewirkt. Khalill hat einen Abschiebebescheid im Rahmen des Dublin-Verfahrens erhalten. "Denn die deutschen Behörden haben im Asylverfahren festgestellt, dass Ahmadi in Bulgarien registriert ist und dort bereits 2015 ein Asylverfahren lief, das mittlerweile wohl negativ abgeschlossen sein soll", erklärt Kösterke.

Die Sachlage klingt eindeutig, ist für Menschen auf der Flucht aber alles andere als klar. Khalill Ahmadi war auf seinem Weg von Afghanistan nach Deutschland durch Bulgarien gekommen. Dort wurde er wie viele andere zunächst verhaftet und in ein Gefängnis gesteckt. Zur Identifikation wurden die Fingerabdrücke des jungen Mannes gespeichert. "Damit er aus dem Gefängnis freikommt, hat man ihm ein Formular vorgelegt, das er unterschreiben sollte – dabei dürfte es sich um einen Asylantrag gehandelt haben", so der Rechtsanwalt. Der Afghane wurde aus dem Gefängnis entlassen und in einem Flüchtlingslager untergebracht. "Aufgrund der schlimmen Verhältnisse ist er aber weitergezogen nach Deutschland."

Gemäß dem Dublin-Übereinkommen kann Khalill aber wieder nach Bulgarien oder, weil sein angebliches Verfahren in Bulgarien bereits abgeschlossen sein soll,direkt nach Afghanistan abgeschoben werden. Rechtlich dagegen vorzugehen und dem jungen Mann, der sich in Trostberg und an seiner Arbeitsstelle in Traunreut schon so gut integriert hat, eine Ausbildungsduldung zu ermöglichen, ist nicht ganz einfach.

