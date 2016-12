Neue Maschine für die Berufsschule I in Traunstein

Bei der Übergabe der neuen Maschine (von links): Innungs-Obermeister Josef Lechner, Werkstattleiter Alexander Sedlmaier, Prüfungsvorsitzender Ludwig Hartl und Schulleiter Wolfgang Kurfer. − Foto: awi Bei der Übergabe der neuen Maschine (von links): Innungs-Obermeister Josef Lechner, Werkstattleiter Alexander Sedlmaier, Prüfungsvorsitzender Ludwig Hartl und Schulleiter Wolfgang Kurfer. − Foto: awi



Handwerker-Innungen und die Berufsschulen arbeiten in der Region gut zusammen. Vorbildlich ist unter anderem die Zusammenarbeit zwischen der Zimmerer-Innung und der Staatlichen Berufsschule I in Traunstein. Die Innung unterstützte nun die Ausstattung für die Berufsschulausbildung der angehenden Zimmerer und übergab der Schulleitung eine neue Kantenschleifmaschine für den Treppenbau. Die Maschine kann auch in weiteren Lernfeldern eingesetzt werden. Rund 4000 Euro hat das Ausbildungs- und Arbeitsgerät gekostet und wurde von der Innung mit Unterstützung verschiedener gewerblicher Fördermitglieder bezahlt. − awi