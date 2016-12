"Niemand ist stehen geblieben, um zu helfen"

Auf der Bundesstraße 299 zwischen Altenmarkt und Trostberg war Gabi Muthmann am Mittwochabend die einzige, die sich um ein sterbendes Reh auf der Fahrbahn kümmerte. Alle anderen Verkehrsteilnehmer ignorierten ihr Winken und fihren weiter. − Foto: luh Auf der Bundesstraße 299 zwischen Altenmarkt und Trostberg war Gabi Muthmann am Mittwochabend die einzige, die sich um ein sterbendes Reh auf der Fahrbahn kümmerte. Alle anderen Verkehrsteilnehmer ignorierten ihr Winken und fihren weiter. − Foto: luh



Von weihnachtlichem Mitgefühl und Hilfsbereitschaft hat Gabi Muthmann am Mittwochabend nichts gespürt. Sie war auf der Bundesstraße 299 zwischen Altenmarkt und Trostberg nach einem Wildunfall eines anderen Verkehrsteilnehmers als einzige ausgestiegen, um sich zu kümmern. Hilfe von anderen bekam sie nicht. Alle fuhren so schnell wie möglich weiter. "Ich kann es eigentlich immer noch nicht fassen. Niemand hielt an, auch nicht, um zu fragen", erzählt die Trostbergerin.

Sie war gegen 18.40 Uhr hinter mehreren Autos von Altenmarkt nach Trostberg gefahren. Plötzlich bremsten die Pkw vor ihr ab. Auch Muthmann brachte ihren Wagen zum Stehen und schaltete die Warnblinkanlage ein. Zwei Autos weiter vorne lag ein zappelndes, verletztes Reh mitten auf der Fahrbahn. Jemand musste das Tier gerade angefahren haben. Eine Zeit lang standen alle Autos da, aber keiner stieg aus. "Dann bin ich raus und von hinten nach vorne zu dem Reh gegangen. Als die anderen Autofahrer das sahen, gaben sie Gas und fuhren einfach weiter." Verantwortungsgefühl? Fehlanzeige! Muthmann ist entsetzt über diese Gleichgültigkeit.

Auf ihrem Handy wählte sie die Notruf-Nummer. Die Frau am Telefon empfahl ihr, mit einem Helfer das verletzte Tier an den Straßenrand zu legen. "Ich stand da neben dem zappendem Reh auf der Straße, habe Handzeichen gegeben, damit mir jemand hilft, aber alle sind um mich herumgefahren", erzählt Muthmann weiter. Irgendwann wurde es ruhig: Das Reh war gestorben.

