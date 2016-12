Achtjähriger Bub ist traurig: "Mama hat mich vergessen"

Vater und Sohn halten sich ganz fest an den Händen, sie halten zusammen und sich einer am anderen fest, um die schwere Zeit´ bewältigen zu können. − Foto: mix Vater und Sohn halten sich ganz fest an den Händen, sie halten zusammen und sich einer am anderen fest, um die schwere Zeit´ bewältigen zu können. − Foto: mix



Weihnachten ist das Fest der Liebe, an dem die Familien zusammenkommen und gemeinsam feiern. Für einen achtjährigen Buben aus Traunreut trifft das nicht zu. Obwohl er beide Eltern noch hat, wird er auch heuer das Fest nur mit dem Vater verbringen, zur Mutter hat er keinen Kontakt mehr. "Die Mama hat mich vergessen", sagt der Bub traurig und klammert sich dabei an seinen Papa.

Seine Eltern haben sich schon lange getrennt, der Sohn blieb ursprünglich bei der Mutter, hatte aber regelmäßigen Kontakt zum Vater. Alle wohnten damals in Grafing, wo der Mann eine Arbeitsstelle und eine kleine Wohnung für sich hatte. Schon von klein an gab es immer wieder mal Probleme, die Mutter hatte von Anfang keine sehr enge Bindung zu ihrem Kind. Das Kindergarten-Personal rief öfter beim Vater an und eröffnete ihm, dass die Mutter wohl nicht mit dem Buben klar komme. Bereits im Alter von drei Jahren ließ sie ihn allein, holte ihn einfach nicht von der Kita ab.

Der Vater nahm schließlich den Sohn, als er vier Jahre alt war, zu sich und zog mit ihm nach Traunreut. "Ich wollte einfach ganz neu anfangen", erzählt er. Durch eine Leiharbeitsfirma erhielt er immer wieder Jobs, musste oft am Wochenende arbeiten. "Das hat mich fertig gemacht, ich bekam eine schwere Lungenentzündung, konnte nicht mehr arbeiten und seitdem ging es nur noch bergab", fasst er die letzten Monate zusammen.

Von Seiten seiner Ex-Partnerin konnte er keine Unterstützung erwarten. Nicht einmal, als sich das Kind die Hand brach, besuchte sie ihren Sohn und kümmerte sich auch nicht um ihn. Seit April dieses Jahres ist der Kontakt zu ihr nun vollständig abgerissen. Damals schrieb der Kleine noch eine SMS mit dem Wortlaut: "Mama, ich hab dich lieb." Darauf kam keinerlei Antwort und die beiden haben es inzwischen aufgegeben, den Kontakt zu versuchen. "Wenn sich die Mama nicht mehr rührt, dann mag ich auch nicht mehr", protestiert der Achtjährige.

Sein Vater will nun noch Weihnachten abwarten und dann das alleinige Sorgerecht für den Sohn beantragen: "Ich lebe nur noch für ihn, er ist mein ganzer Lebensinhalt."

