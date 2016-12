Größter Christbaum der Stadt leuchtet in Oderberg

18 Meter hoch und mit 18 Lichterketten bestückt erstrahlt die Tanne in Oderberg. − Foto: hr 18 Meter hoch und mit 18 Lichterketten bestückt erstrahlt die Tanne in Oderberg. − Foto: hr



Der größte Christbaum im Traunreuter Stadtgebiet steht zweifellos in Oderberg. Walter Rösner lässt dort seit 30 Jahren die Tanne in seinem Garten von 1. Advent bis zum Heiligedreikönigstag erstrahlen. Heuer sind es erstmals 270 Lichter, die an dem 18 Meter hohen Baum morgens und abends insgesamt zehn Stunden für Rösner, seine Nachbarn und die vielen Passanten auf der vorbeiführenden Straße von Traunwalchen nach Traunreut leuchten.

Angefangen hatte es vor drei Jahrzehnten noch im Kleinformat: "Mit einer Kette habe ich den Baum, den mein Vater gepflanzt hat, geschmückt", erinnert sich der gelernte 59-jährige Elektriker aus Oderberg. In den vergangenen 30 Jahren hat der Baum aber kräftig an Höhe und Umfang zugelegt, da steckte der Besitzer nicht zurück: Mit zwei zusätzlichen Ketten in diesem Jahr legt er inzwischen 18 Ketten mit jeweils 15 Kerzen um die Äste. Zwei Tage ist er damit ganz alleine mit Leiter und Hubsteiger im Einsatz.

Der beleuchtete Christbaum freut nicht nur die Rösners: "Es kommen immer wieder Leute, die sich dafür bedanken, bringen auch mal eine Flasche Wein oder eine Karte mit etwas Geld für die Stromkosten vorbei." − hr

