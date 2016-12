Das Ende des "Schildbürgerstreichs"?

Auf der Siemensstraße in Traunwalchen zwischen der Wohnsiedlung Frauenbrunn und Oderberg wurde jetzt das "Anlieger-frei"-Schild gegen ein Schild "Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei" ausgetauscht. Das "Anlieger-frei"-Schild hatte zwei Jahre lang zu Missverständnissen geführt. In der betroffenen Zone gibt es gar keine Häuserzufahrten, also auch keine Anlieger im Sinne der Straßenverkehrsordnung. − Foto: ga Auf der Siemensstraße in Traunwalchen zwischen der Wohnsiedlung Frauenbrunn und Oderberg wurde jetzt das "Anlieger-frei"-Schild gegen ein Schild "Land- und forstwirtschaftlicher Verkehr frei" ausgetauscht. Das "Anlieger-frei"-Schild hatte zwei Jahre lang zu Missverständnissen geführt. In der betroffenen Zone gibt es gar keine Häuserzufahrten, also auch keine Anlieger im Sinne der Straßenverkehrsordnung. − Foto: ga



Jetzt ist es offiziell: In der Siemensstraße in Traunwalchen wurde das Verkehrsschild "Anlieger frei" gegen das Schild "Landwirt- und forstlicher Verkehr frei" ausgetauscht. Der Straßenabschnitt bleibt weiter für den Verkehr gesperrt. Eine Ausnahmegenehmigung gilt nur für die Anwohner der Eschenauer-, der Ostland-, Schiller- Sudeten- und Siemensstraße, die einen gültigen Ausweis besitzen. Der orangefarbene Ausweis muss mitgeführt werden. Man kann diesen ab sofort in der Stadtverwaltung bei Claudio Beilhack oder über über das Internetportal der Stadt Traunreut beantragen. Die Bearbeitungsgebühr für diesen Ausweis mit dreijähriger Gültigkeit beträgt 25 Euro. Die Ausnahmeregelung ist Kennzeichen-bezogen. "Besucher müssen außen rum", sagt Beilhack. Außen rum bedeutet, dass Autofahrer ohne Ausweis, wie bisher auch, über die Kreisstraße (Ortsdurchfahrt) fahren müssen.

Die "Maut-Straße", wie sie mittlerweile genannt wird, hat in den letzten Wochen für Diskussionsstoff gesorgt. Vor rund zwei Jahren wurde an der Straße auf Höhe des Wohngebietes Frauenbrunn das Schild "Anlieger frei" aufgestellt, obwohl es in dieser Zone gar keine Häuserzufahrten gibt. Missverständnisse waren die Folge. Strittig war die Situation vor allem bei den Anwohnern in der südlichen Wohnsiedlung, die an die Siemensstraße anbinden und sich offenbar als "Anlieger" angesprochen fühlten. Darüber hinaus wurde das Verbotsschild auch vom Berufsverkehr ignoriert und die Strecke als willkommene Abkürzung nach Traunreut und zurück genutzt. - ga

