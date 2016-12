Gemeinde begrüßt, ehrt und verabschiedet Mitarbeiter

Viele Dienst-Jubilare würdigte Bürgermeister Johann Schild (links). Ursula Schwarz (von rechts) und Krystyna Korczowska verabschiedete er nach 16 beziehungsweise 23 Jahren in den Ruhestand. − Foto: Caruso Viele Dienst-Jubilare würdigte Bürgermeister Johann Schild (links). Ursula Schwarz (von rechts) und Krystyna Korczowska verabschiedete er nach 16 beziehungsweise 23 Jahren in den Ruhestand. − Foto: Caruso



Im Rahmen der Weihnachtsfeier der Gemeinde-Bediensteten im Gasthaus Wimmer ehrte Bürgermeister Johann Schild mehrere Jubilare für ihr jahrzehntelanges Wirken. Überdies verabschiedete er Mitarbeiterinnen in den Ruhestand und stellte die neu Beschäftigten vor.

Zwischen besinnlichen Texten und stimmungsvollen Weihnachtsliedern, mit denen Mitarbeiterinnen der Verwaltung, des Krankenhauses und des kommunalen Kindergartens ihren Kollegen einen schönen Abend bescherten, ehrte Schild zunächst langjährige Mitarbeiter im Rathaus, im Kindergarten oder in der Salzachklinik. Die langjährige Treue zu Fridolfing wurden mit Blumen und Urkunden gewürdigt.

Seit 40 Jahren arbeiten die Krankenschwestern Maria Jauernig und Maria Schiechel in der Salzachklinik. Für diese Zeit im Dienst der Gemeinde gab es eine Ehrenurkunde des bayerischen Arbeits- und Sozialministeriums. Das 35-jährige Dienstjubiläum als Krankenschwester feiert heuer Helga Wendlinger. Für jeweils 30 Jahre Arbeit in der Klinik ehrte Schild die Krankenschwestern Rosmarie Birgman und Monika Wagner. Seit 25 Jahren sind Resi Wimmer in der Krankenhausverwaltung und Anneliese Köberle, die im Rathaus für die Bürgerhilfstelle zuständig ist, mit dabei. Beide erhielten neben Blumen eine Ehrenurkunde des Ministeriums.

Den Krankenschwestern Katharina Haunerdinger und Martha Maier gratulierte der Bürgermeister zum 20. und Pflegedienstleiter Michael Nürbauer zum 15. Dienstjubiläum. Ebenso lange sind die Krankenschwestern Katinka Heinrich und Ulrike Esterer sowie die Reinigungsfachkraft Anna Gietl an Bord. Seit 15 Jahren gehören auch die Verwaltungsfachangestellte Bettina Hofmann und die Leiterin der Offenen Ganztagsschule, Ines Einenkel, zum Gemeindeteam. Schließlich ehrte Schild drei Mitarbeiter für zehnjährige Treue: Kämmerer Hans-Jürgen Kellner sowie die Stationshilfen Sabine Lechner und Lucia Pohrer. − acDen vollständigen Artikel lesen Sie am Dienstag, 27. Dezember, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.