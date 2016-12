Ein großer Tag: Kirchsteiner Kirchenchor feiert 25. Geburtstag

Nach dem Gottesdienst gab es im Pfarrsaal einen Sektempfang. Während diesem wurden unter anderem 16 Sänger geehrt, die dem Chor lange Jahre die Treue gehalten haben. − Foto: red Nach dem Gottesdienst gab es im Pfarrsaal einen Sektempfang. Während diesem wurden unter anderem 16 Sänger geehrt, die dem Chor lange Jahre die Treue gehalten haben. − Foto: red



Mit einem Festgottesdienst hat der Kirchsteiner Kirchenchor seinen 25. Geburtstag gefeiert. Die Burschen- und Veteranenvereine, die Feuerwehr, die Schützen, die Landjugend sowie die katholischen Landfrauen gratulierten, feierten mit und verliehen mit ihren Fahnen dem Gottesdienst einen würdevollen Rahmen. "Heut’ ist ein großer Tag" sang der Chor zu Beginn, um die Bedeutung dieser Feier zu unterstreichen.

Nach dem Eingangslied hob Ruhestands-Pfarrer Alois Holzner die Verdienste des Chores für das Gemeindeleben hervor. Er zeigte die jahrzehntelange Kirchenchor-Tradition der Tischler-Familie auf und dankte Chorleiter Franz Hofmann sowie allen Sängern.

Den Mitgliedern des Kirchenchores war es ein Anliegen gewesen, den Geburtstags-Gottesdienst selbst zu gestalten. So wurde die erste Lesung von Hans Aicher (Tenor) vorgetragen, die zweite Lesung von Karin Egger (Sopran). Die Fürbitten übernahmen mehrere Sänger. Sie baten Gott, dass der Chor viele weitere Jahre bestehen möge und um neue Mitglieder, die den Chor verstärken. Die letzte Fürbitte galt jenen fünf Sängern, die im Lauf der 25 Jahre verstorben sind. Franz Hofmann entzündete am Altar für jeden der Toten eine Kerze, worauf die Kirchenbeleuchtung ausgeschaltet und bei Kerzenlicht der ehemaligen Sänger still gedacht wurde.

In der Predigt betonte Pfarrer Holzner die Wichtigkeit der Kirchenmusik im Gottesdienst. Wie ein intensives Gebet öffne der Gesang die Herzen der Gläubigen. Gerade an Festtagen werde der Gottesdienst, den der Chor musikalisch umrahmt, zu einem besonderen Ereignis. Er lobte die Qualität, die Präsenz und die Innigkeit des Gesanges und meinte, andere Gemeinden würden sich glücklich schätzen, so einen Chor aufweisen zu können. Durch die Lieder hätten die Sänger die Möglichkeit, ihren persönlichen Zugang zu den Glaubensaussagen zu finden. Der Gesang sei wie ein Glaubenszeugnis, ein Hoffnungsträger und ein Liebesbekenntnis zu Gott hin. − redMehr zum Thema lesen Sie am Dienstag, 27. Dezember, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.