Gotteshaus erstrahlt in neuem Glanz

Bei der Kinder-Christmette an Heiligabend wurde die restaurierte Pfarrkirche in Sankt Leonhard am Buchat feierlich wiedereröffnet. − Foto: uk Bei der Kinder-Christmette an Heiligabend wurde die restaurierte Pfarrkirche in Sankt Leonhard am Buchat feierlich wiedereröffnet. − Foto: uk



Nachdem bis zum Jahr 2013 die Raumschale in der Pfarrkirche St. Leonhard am Buchat im Schnaitseer Pfarrverband komplett gereinigt und die schadhaften Flächen ausgebessert worden waren, sind nun im letzten halben Jahr die Altäre, der Kreuzweg und die Votivtafeln sowie alle Heiligenfiguren mit dem Heiligen Leonhard an der Spitze aufwändig restauriert worden. An Heiligabend zur Kinder-Christmette erstrahlte das Gotteshaus in neuem Glanz.

Anni Hangl, die Vorsitzende des Pfarrgemeinderats, freute sich, dass genau an diesem Tag das Gotteshaus wieder zur Verfügung stand. "Und wenn wir hier stehen, sehen wir, dass die Restaurierung wirklich gut gelungen ist. Unsere Pfarrkirche ist wieder ein echtes Schmuckstück geworden."

Beim Betreten des Kirchenschiffes fällt dem Besucher sofort der restaurierte Hochaltar ins Auge. Wenn man sich die Zeit nimmt und den Blick durch den gesamten Raum schweifen lässt, kann man die faszinierenden Seitenaltäre, die Kreuzwegtafeln und Heiligenfiguren bewundern. Wie Kirchenpfleger Peter Gäßl erläutert, wurden nur die größeren schadhaften Stellen erneuert, ansonsten habe man mit Farbretuschen gearbeitet. "Alle Figuren, Tafeln und Altäre wurden gereinigt, gefestigt und retuschiert."

Nach der Renovierung der Pfarrkirche steht auch in der Karwoche einer Öffnung des Heiligen Grabes nichts mehr im Weg. − uk