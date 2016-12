Kulturhaus Chiemgau vorerst geschlossen

Das Kulturhaus Chiemgau. − Foto: Kulturhaus Das Kulturhaus Chiemgau. − Foto: Kulturhaus



Die Tore des Kulturhauses Chiemgau sind bis auf weiteres geschlossen, und es werden weder private noch öffentliche Veranstaltungen durchgeführt oder angeboten. Das haben die Initiatoren auf ihrer Facebook-Seite bekanntgegeben.

Einen neuen Kulturbetrieb dieser Größenordnung zu etablieren, sei "verbunden mit viel Arbeit, Herzblut und nicht zuletzt, dem lieben Geld". Unter dem Strich blieb im Kulturhaus ein Minus, das durch private Mittel ausgeglichen werden musste – bis auf die Zuwendung der Stadt Ende des Jahres über 20000 Euro. "Verglichen allein mit der Kaltjahresmiete von rund 62000 Euro ein überschaubarer Betrag. Dennoch sind wir natürlich der Stadt Traunstein für diese Zuwendung durchaus sehr dankbar gewesen, viele kleine Löcher konnten erst dadurch gestopft werden."

Das Kulturhaus hat im November einen Förderantrag für 2017 an die Stadt abgegeben, über den im Januar im Kultur- und Finanzausschuss entschieden werden soll. Bis dahin sehen sich die Kulturhaus-Verantwortlichen gezwungen, die Tore zu schließen: "Ohne Bewilligung des Antrags durch die Stadt sehen wir leider aktuell keine Möglichkeit das alte Vereinshaus – in welcher Form auch immer – weiter zu betreiben." − redEinen ausführlichen Bericht lesen Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 28. Dezember 2016, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.