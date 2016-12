Der Mann für alle Fälle im Eglseer Kindergarten

Im Kreise der Kinder wurde Ludwig Hartl verabscheidet. 28 Jahre lang hatte er sich ehrenamtlich um die Verwaltung des Katholischen Kindergartens St. Rupert in Eglsee gekümmert. − Foto: cl Im Kreise der Kinder wurde Ludwig Hartl verabscheidet. 28 Jahre lang hatte er sich ehrenamtlich um die Verwaltung des Katholischen Kindergartens St. Rupert in Eglsee gekümmert. − Foto: cl



"Die Kinder sind mir ein Anliegen. Sie sind für mich nicht nur eine Ziffer oder ein Aktenzeichen. Darum habe ich die Arbeit im Kindergarten gerne gemacht", sagte Ludwig Hartl, der nach 28 Jahren seine ehrenamtliche Verwaltungstätigkeit im Kindergarten St. Rupert in Eglsee niederlegt.

Viele Jahre hat er sich nicht nur um den Kindergarten, sondern auch um Pfarrgemeinde und Kirchenverwaltung bemüht. 2008 hat er dafür die Stefanusplakette des Bistums Passaus, die höchste Auszeichnung des Passauer Bischofs für Verdienste um die Kirche und Pfarrgemeinde, erhalten. Mit Liedern und Geschenken wurde der 68-Jährige von Kindern, Personal und Elternbeirat in einer Feierstunde verabschiedet.

1988, als das Pfarrbüro unter Pfarrer Helmut Kleiner in Heiligkreuz aufgelöst und nach Feichten verlegt wurde, hatte Hartl die Abwicklung der Kindergartenverwaltung übernommen – ehrenamtlich und bis heute ohne Bezahlung. Seine Aufgabe war es, die Abrechnung der Personalkosten und Kostenrechnungen zu erstellen, Meldungen aller Art an die Finanzverwaltung in Passau zu übermitteln, Statistiken, den Haushaltsplan und Kinderbedarfsplan zu erstellen, Bewerbungen und Einstellungen in enger Absprache mit dem verantwortlichen Pfarrer und dem Bistum zu koordinieren und den finanziellen Unterhalt des Gebäudes zu sichern.

Fragt man Hartl, wie viel Zeit er für diese Aufgaben aufgewendet habe, zögert er und überlegt. "Etwa fünf Stunden in der Woche und dies 28 Jahre lang", antwortet er dann, und dies dürfte sehr bescheiden berechnet sein. Dieser Ansatz ergäbe 36400 Stunden. Aber allein bei der Kindergartenrenovierung 2010/11 war Hartl über Monate hinweg täglich im Kindergarten. − clMehr lesen Sie am Mittwoch, 28. Dezember, im Trostberger Tagblatt/Traunreuter Anzeiger.