Trunkenheitsfahrt endet mit drei Verletzten

Mehrere Verletzte hat ein Unfall am Montag gegen 20.10 Uhr in Sondermoning (Lkr. Traunstein) gefordert. Ein 24-jähriger Teisendorfer wollte vom Esterweg kommend die Kreuzung der Laimgruber Straße überqueren. Hierbei übersah er den Pkw eines 26-jährigen Chiemingers, der auf der Laimgruber Straße in Richtung Chieming unterwegs war. Es kam zum Zusammenstoß. Der Unfallverursacher blieb unverletzt. Der Chieminger und seine beiden Beifahrerinnen wurden leicht verletzt.

Bei dem Teisendorfer stellten die Polizisten Alkoholgeruch fest. Der Alkoholtest erbrachte einen Wert jenseits der zulässigen Höchstgrenze. Gegen den Unfallfahrer wird nun Strafanzeige wegen Gefährdung des Straßenverkehrs infolge Alkohol erstattet. Sein Führerschein wurde sichergestellt. An den Fahrzeugen entstand ein Gesamtschaden von rund 5500 Euro. - red