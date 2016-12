Tittmoninger Flüchtlinge und Helferkreis spenden 1200 Euro

Ob beim Ratschen oder Tanzen, die Stimmung im letzten "Café International" des Jahres war angeregt und ausgelassen. − Foto: Poschmann-Reichenau Ob beim Ratschen oder Tanzen, die Stimmung im letzten "Café International" des Jahres war angeregt und ausgelassen. − Foto: Poschmann-Reichenau



Gut besucht war das letzte "Café International" des Jahres im Tittmoninger Pfarrsaal. Wie immer hatten Freiwillige vom Helferkreis für Getränke, Kuchen und ein gemütliches Ambiente gesorgt. Angeregte Gespräche wurden nicht nur zwischen mittlerweile "alten Bekannten" geführt. Die jüngste Zuweisung von elf bisher in Traunreut untergebrachten Männern aus Syrien und Afghanistan nach Mayerhofen und in die Unterkunft Florianistube sorgte dafür, dass es auch wieder neue Gesichter zu sehen gab.

Mit fortschreitender Zeit wurde die Zusammenkunft im Pfarrheim noch fröhlich und geradezu ausgelassen. Zu Klängen der mitgebrachten Musik wurde zuletzt lebhaft getanzt. Und wenn hinter brennenden Adventskerzen eine Gruppe orientalisch tanzender Syrer zwischen zwei schuhplattlnden Einheimischen durchzog, war dies ein originelles Bild dafür, wie Integration gelebt werden kann und Spaß macht.

Für Ermutigung sorgte der Bericht des Projekts "Teestube/Märchenzelt" des Helferkreises beim Barbaramarkt Anfang Dezember. Zur Verwendung des Erlöses in Höhe von 1200 Euro erklärte Johannes Lanser, man habe gemeinsam mit den Geflüchteten beschlossen, dieses Geld Hilfsprojekten in deren Herkunftsländern zugutekommen zu lassen. Sie hatten neben zahlreichen Ehrenamtlichen vom Helferkreis engagiert beim Auf- und Abbau sowie beim Ausschank gehofen.

Lanser erläuterte, dass jeweils 400 Euro an drei unterschiedliche Projekte gehen: über die Caritas Salzburg an ein Lager für syrische Bürgerkriegsflüchtlinge im Libanon, über die Welthungerhilfe an Rückkehrer und Binnenflüchtlinge in Kabul in Afghanistan, außerdem an ein auch vom Helferkreis Kirchanschöring unterstütztes Schulbauprojekt im Ort Tibbi Busa in der Region Punjab in Pakistan.