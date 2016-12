Bald mehr Verkehrsüberwachung in Petting

Streulach ist aus Sicht von Ludwig Prechtl eine problematische Stelle im Pettinger Straßennetz. Wie auch in Kühnhausen könnte er sich hier Kontrollen der Kommunalen Verkehrsüberwachung vorstellen. − Foto: höf Streulach ist aus Sicht von Ludwig Prechtl eine problematische Stelle im Pettinger Straßennetz. Wie auch in Kühnhausen könnte er sich hier Kontrollen der Kommunalen Verkehrsüberwachung vorstellen. − Foto: höf



Den Beitritt zum Zweckverband Kommunale Verkehrsüberwachung Südostbayern hatte Pettings Gemeinderat bereits beschlossen. In der jüngsten Sitzung brauchte es nur noch die formale Zustimmung zur sogenannten Zweckvereinbarung. Ab kommendem Jahr wird nun partiell die Geschwindigkeit der Autofahrer in der Gemeinde kontrolliert, nicht aber der ruhende Verkehr.

"Ort, Zeit und Umfang der Überwachung bestimmen sich nach der jeweiligen Vereinbarung (…) mit der örtlichen Polizeidienststelle", steht unter Paragraph 1. In Paragraph 2 heißt es: "Die Gemeinde entscheidet (...) über den tatsächlichen örtlichen und zeitlichen Umfang der Mess- und Überwachungstätigkeit". Möglich ist auch, die Überwachung auszusetzen und bei Bedarf wieder aufzunehmen.

Die Kosten für diese Probemitgliedschaft in Höhe von 150 Euro pro Stunde trägt die Gemeinde. Dazu kommt eine Anfahrtspauschale. Bei einer Vollmitgliedschaft im Zweckverband reduziert sich der Stundensatz auf 120 Euro. Die Einnahmen aus Verwarnungs- und Bußgeldern stehen ausschließlich der Gemeinde zu.

"Wir werden uns vom Zweckverband und von der Polizei beraten lassen", kündigte Bürgermeister Karl Lanzinger für die Auswahl der innerörtlichen Messpunkte an. Außerorts sei es schwierig, Zugeständnisse zu bekommen – außer bei Unfallschwerpunkten. Lanzinger könnte sich Aich als außerörtlichen Kontrollpunkt vorstellen, während Zweiter Bürgermeister Ludwig Prechtl ebenso Kühnhausen und Streulach im Visier hat. Eine einjährige Probephase erschien Bürgermeister und Gemeinderäten zu kurz für tatsächliche Erkenntnisse. Man sprach sich einhellig für eine zweijährige Probemitgliedschaft aus. − höfDen vollständigen Artikel lesen Sie am Mittwoch, 28. Dezember, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.