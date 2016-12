Sparzer Schülerinnen stimmen Zuhörer auf das Weihnachtsfest ein

In musikalischer Hinsicht wurden beim Sparzer Adventskonzert wieder alle Register gezogen. − Foto: awi In musikalischer Hinsicht wurden beim Sparzer Adventskonzert wieder alle Register gezogen. − Foto: awi



In Anknüpfung an die langjährige Tradition wurde ein festliches Adventskonzert an der Erzbischöflichen Maria-Ward-Mädchenrealschule Traunstein-Sparz aufgeführt. Bei beiden Konzerten direkt vor dem Weihnachtsfest war der festlich dekorierte Festsaal gut besucht.

Die Theatergruppe um Michael Vogl thematisierte die Bedeutung familiärer Harmonie und guter Gesprächskultur. Umrahmt wurde die Aufführung von stimmungsvollen Liedern des Chors unter der Leitung von Margret Zahnbrecher und eindrucksvollen Stücken des Orchesters. Letzteres performte mit seinem Leiter Rupert Schmidhuber neben imposanten klassischen Werken von Mozart und Vivaldi auch besinnliche Stücke für Harfen und Klarinetten. Am Ende wurden die Zuschauer dazu eingeladen, Chor und Orchester bei zwei Strophen des Adventsliedes "Tochter Zion" zu unterstützen. − awi