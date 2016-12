Ärzte warnen: "Sprengkraft von Böllern nicht unterschätzen"

Beim Zünden von Feuerwerkskörpern sollte man höchste Vorsicht walten lassen, raten die Mediziner Rupert Ketterl (kleines Bild, rechts) und Jens Sudmann. − F.: dpa/Kliniken SOB Beim Zünden von Feuerwerkskörpern sollte man höchste Vorsicht walten lassen, raten die Mediziner Rupert Ketterl (kleines Bild, rechts) und Jens Sudmann. − F.: dpa/Kliniken SOB



Ab diesem Donnerstag ist der Verkauf von Silvesterfeuerwerk erlaubt. Zum Jahreswechsel wird es wieder kräftig knallen, zischen und krachen, wenn unzählige Knallkörper explodieren und Raketen gen Himmel aufsteigen, um das neue Jahr zu begrüßen. Der Chefarzt der Unfallchirurgie und Orthopädischen Chirurgie, Zentrum für Hand- und Wirbelsäulenchirurgie, Prof. Dr. Rupert Ketterl, und der Chefarzt der Zentralen Notaufnahmen, Jens Sudmann, aus dem Klinikum Traunstein, mahnen aber zur Vorsicht und warnen vor einem sorglosen und unsachgemäßen Umgang mit Feuerwerkskörpern: Schwere Verbrennungen, verstümmelte Hände oder sogar abgerissene Finger können die Folgen sein.

"So schön wie Silvesterfeuerwerk auch ist, die Sprengkraft von Knallkörpern sollte niemand unterschätzen. Böller sind Sprengstoff, und ihre Wirkung kann daher entsprechend verheerend sein, wenn sie in der Hand explodieren", warnt Ketterl. "Ein fröhlicher Silvesterabend soll nicht wegen leichtsinnigen Hantierens mit Knallkörpern in der Notaufnahme enden." Sollte es trotz aller Vorsichtsmaßnahmen zu einem Zwischenfall kommen, können sich die Bürger bei Notfällen an den Rettungsdienst unter der Notrufnummer 112 wenden. − redEinen ausführlichen Bericht mit vielen Tipps finden Sie in der Mittwoch-Ausgabe, 28. Dezember 2016, von Trostberger Tagblatt, Traunreuter Anzeiger und Südostbayerischer Rundschau.