Junge Frau bei Unfall am Wäschhauserberg schwer verletzt

Die junge Frau musste aus dem Autowrack gerettet werden. − Foto: cl



Eine junge Frau aus dem Landkreis Altötting ist Dienstagnacht gegen 23.45 Uhr mit ihrem Peugot 206 Cabrio am Wäschhauserberg bei Trostberg (Lkr. Traunstein) verunglückt und schwer verletzt worden. Laut ersten Erkenntnissen am Unfallort war die Frau auf der St. 2357 von Trostberg in Richtung Kirchweidach unterwegs.

Auf leicht glatter, regennasser Fahrbahn kam das Auto ins Schleudern und krachte gegen die Leitplanke. Die Trümmerteile wurden weit verteilt und das Fahrzeug völlig zerstört. Die Freiwillige Feuerwehr Trostberg und die Feuerwehr Heiligkreuz waren mit rund 35 Einsatzkräften vor Ort. Die junge Fahrzeuglenkerin wurde schwer verletzt aus den Autowrack gerettet und ins Krankenhaus gebracht.

Die Straße war für Stunden komplett gesperrt. − cl