PULS-Club-Festival: Radiomacher kapern Traunsteiner Nachtleben

Jazziger HipHop: Fiva rappt beim PULS-Festival in Traunstein zusammen mit der Jazzrausch Bigband im Schnitzlbaumer. − Fotos: red Jazziger HipHop: Fiva rappt beim PULS-Festival in Traunstein zusammen mit der Jazzrausch Bigband im Schnitzlbaumer. − Fotos: red



PULS, der Jugendsender des Bayerischen Rundfunks, kommt am Donnerstag, 5. Januar 2017, zurück in die Große Kreisstadt zur zweiten Auflage des PULS-Club-Festivals. 26 Acts in acht Clubs und die ganze Nacht feinstes Konzert- und Partyprogramm mit dem Besten, was die bayerische Musikszene hergibt – die Münchner Radiomacher bringen ihre verspäteten Weihnachtsgeschenke ins Herz des Chiemgau, und zwar voller Vorfreude, denn die Traunstein-Premiere Anfang 2016 war mit 2000 Besuchern ein voller Erfolg.

Von der tropfenden Partyhöhle über die hippe Kneipe bis zur gemütlichen Wohnzimmer-Bar reicht die Liste der acht Locations: Brauerei Schnitzlbaumer, Club Metropolitain, Club Kafka, Mauracher, Café Festung, Wohnzimmer Bar, Club Underground und Tropical.

Die bekanntesten Namen sind das aufstrebende Münchner Indie-Pop-Quartett Kytes sowie Fiva, die die zusammen mit der Jazzrausch Bigband (JRBB) poetisch rappt. Der Club Metropolitain bietet gut gelaunten Deutsch-Pop von Jakob Bruckner und epischen Indie-Sound von Adulescens, der Augsburger Antwort auf Radiohead. In der Festung wackelt die Höhle bei den Münchner Bluesrockern The Whiskey Foundation, die schon Vorband von AC/DC waren. Und im Mauracher schlägt die neueste Sensation der Austro-Pop-Welle auf: Voodoo Jürgens. Die weiteren Acts: Keno, Me + Marie, Meute, Die Nerven, Ströme, Lilly Among Clouds, Sam Irl, Taiga Trece, Yukno, Bumillo, Nick & June, Allænd North, P-T2, Crux Pistols, DJ Hotsauce, André Dancekowski, XTOPH, Heiner Hendrix (Angela Aux), HY-TOP DJs und DJ Enno.



Lässiger Austro-Pop: Voodoo Jürgens schlägt im Mauracher auf. Lässiger Austro-Pop: Voodoo Jürgens schlägt im Mauracher auf.



Einen Plan, wer wann wo spielt, findet man zum Downloaden unter www.br.de/puls/events/puls-club-festival.