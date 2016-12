"Berg" ruft: Crowdfunding für Jakob Bruckner +++ Video

"Zeigt uns, dass Ihr an uns glaubt. Werdet Teil dieser CD.": Jakob (rechts) und Matthias Bruckner setzen auf die finanzielle Rückendeckung ihrer Fans, damit die im Mai erscheinende EP "Berg" genauso klingt, wie sich das die beiden musikalischen Multitalente vorstellen. − Foto: Bernhard Schinn "Zeigt uns, dass Ihr an uns glaubt. Werdet Teil dieser CD.": Jakob (rechts) und Matthias Bruckner setzen auf die finanzielle Rückendeckung ihrer Fans, damit die im Mai erscheinende EP "Berg" genauso klingt, wie sich das die beiden musikalischen Multitalente vorstellen. − Foto: Bernhard Schinn



"Ich habe so viel Energie und Motivation wie im ganzen Leben noch nicht." Entschlossenen Schrittes setzt Jakob Bruckner seinen musikalischen Weg abseits ausgetretener Casting-Show-Pfade fort. Der Singer-Songwriter aus Pittenhart ist gerade dabei, seine neue Platte "Berg" per Crowdfunding zu finanzieren. Damit die fünf deutschsprachigen Songs mitten aus dem prallen Leben genauso klingen, wie er sie fühlt und meint, hofft der 26-jährige Wahl-Regensburger auf die Unterstützung seiner Fans.

Jakob Bruckner sammelt auf der Online-Plattform startnext.de Geld, um Produktion, Fertigung und Marketing nach seinen Vorstellungen zu verwirklichen. Als Gegenleistung gibt es verschiedene Dankeschöns – je nach Höhe des Unterstützer-Betrags. Von der signierten EP mit dem eigenen Namen im Booklet über einen handgeschriebenen Songtext bis zum Gästelistenplatz auf Lebenszeit.

Das Titelstück, die verträumt-hymnische Folk-Ballade "Berg", ist samt Video schon im Kasten. Die EP soll im Mai erscheinen.

Hier das Video zu "Berg":

Mit seiner Musik, die irgendwo zwischen Indiepop und Mainstream, zwischen Tim Bendzko und Axel Bosse pendelt, aber 100 Prozent Jakob Bruckner ist, hat er in den letzten drei Jahren schon für viel Furore gesorgt. Bei rund 150 Konzerten hat der blonde Lockenkopf zusammen mit seinem jüngeren Bruder Matthias (Gitarre) kleine Clubs bespielt, sich aber auch große Bühnen mit Stars wie Gregor Meyle, Mark Forster und Namika geteilt.

Auf Bruckners Crowdfunding-Konto sind seit Kampagnen-Start am 19. Dezember schon über 1300 Euro eingegangen. Bis 19. Februar sollen 10000 Euro zusammenkommen. Auf www.startnext.com/jakobbruckner findet man alle Details. Live erleben kann man Jakob und Matti Bruckner am 5. Januar beim Puls-Festival in Traunstein und am 20. Januar beim Impuls-Festival in Passau.

Einen ausführlichen Bericht lesen Sie am 29. Dezember im Kulturteil der Heimatzeitung.