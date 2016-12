Ungewöhnliche Begleitung: Mit Lamas durch Waging

Mit "ihren" Lamas zogen die Kinder um den Waginger Bahnhof herum. − Foto: Eder Mit "ihren" Lamas zogen die Kinder um den Waginger Bahnhof herum. − Foto: Eder



Der Heilige Abend kann sich ganz schön lang hinziehen – vor allem für die Kinder, die schon sehnsüchtig auf die Bescherung warten. Dass die Eltern die Gelegenheit, ihre Kinder bis dahin zu beschäftigen, gerne ergreifen, zeigte einmal mehr die große Resonanz beim Christkindlzug in Waging. Da gab es für die Mädchen und Buben heuer etwas ganz Besonderes: Sie konnten mit einer Schar von Lamas in der Umgebung des Bahnhofs spazieren gehen – ein faszinierendes Angebot, das viele Kinder voller Begeisterung annahmen.

Aber das ist beim Christkindlzug längst nicht alles. Die Kinder konnten mit dem Karussell ihre Kreise drehen, an Tischen malen und basteln, natürlich auch Würstel essen, Plätzchen knabbern oder Kinderpunsch schlürfen. Und schließlich gab es da noch die interessante Alternative, mit dem Zug nach Traunstein zu fahren und sich dort kindgerechte Filme anzuschauen – zu günstigen Preisen, was wiederum die Eltern gefreut haben dürfte.

Und dann noch die Tombola! Die Lose waren einmal mehr ein echter Renner. Nicht weniger als 2500 standen für eine geringe Gebühr zum Verkauf. Der Erlös kommt sozialen Einrichtungen, in diesem Jahr dem Waginger Flohzirkus und der Mutter-Kind-Gruppe, zugute. Schon vor 9 Uhr stürzten sich Scharen von Kindern in Begleitung ihrer Eltern auf die Lose. Der Effekt war, dass es Schlag 11 Uhr, also noch vor Halbzeit, keine mehr gab. − heMehr zum Thema lesen Sie am Donnerstag, 29. Dezember, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.