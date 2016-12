Poschmühlner Silvesterlauf: Kommen und mitlaufen

Peter Klemm ist selber begeisterter Läufer und Ausdauersportler und freut sich auf den ersten Poschmühlner Silvesterlauf. − F.: mix Peter Klemm ist selber begeisterter Läufer und Ausdauersportler und freut sich auf den ersten Poschmühlner Silvesterlauf. − F.: mix



Laufsportler aus der Region treffen sich am kommenden Samstag zum zwanglosen Auslaufen des alten Jahres in der Poschmühle. Treffpunkt ist um 10.30 Uhr, Start um 11 Uhr. Über die Fußgängerbrücke an der Traun geht es immer am Fluss entlang bis zur Brücke in Pertenstein. Dort ist der Wendepunkt, und es geht auf derselben Strecke zurück. Insgesamt beträgt die Laufstrecke 7,6 Kilometer auf flachem Gelände. Es wird ganz zwangslos gelaufen – ohne Zeitnahme, einfach nur zum Spaß und um einmal in einer größeren Gruppe unterwegs zu sein.

"Die Resonanz auf unsere Idee ist überwältigend, es haben schon sehr viele ihr Interesse bekundet", freut sich Peter Klemm vom Verein "Turbine Poschmühle". Er sieht das ganze Jahr über so viele Freizeitsportler an seinem Haus vorbeilaufen und kam dabei auf die Idee, eine solche Veranstaltung auf die Beine zu stellen. Im Anschluss verkauft der Verein Würstl und Getränke, und die Teilnehmer können noch gemütlich zusammensitzen. Auch eine kleine Tombola hat Klemm organisiert. − mix