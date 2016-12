Ausstellung: Was kostet die Klosterkirche?

Was muss die Stadt Traunstein für die Klosterkirche bezahlen? Und was wird bei der Sanierung und der Erweiterung zum Veranstaltungszentrum überhaupt alles gemacht? Diese Fragen stehen von 2. bis einschließlich 13. Januar in einer kleinen Ausstellung in der Alten Wache im Rathaus im Mittelpunkt, zu der alle Bürger willkommen sind. Sie ist täglich ab 10 Uhr geöffnet. Am Mittwoch, 4. Januar, und am Donnerstag, 12. Januar, ist die Ausstellung bis 19 Uhr, ansonsten bis 17 Uhr geöffnet. Am Dreikönigstag ist sie geschlossen.

In der Ausstellung wird auf Schautafeln Wissenswertes rund um die Instandsetzung, Modernisierung und Erweiterung des Ensembles präsentiert. Außerdem stehen zu ausgewählten Zeiten Fachleute für Fragen zur Verfügung – am Mittwoch, 4. Januar, und Donnerstag, 12. Januar, jeweils von 16 bis 19 Uhr sowie am Dienstag, 10. Januar, von 11 bis 13 Uhr. Die Klosterkirche im Herzen der Stadt Traunstein ist ein beliebter Veranstaltungsort. Das Ensemble steht unter Denkmalschutz. Um es zu erhalten und zukunftsfähig zu machen, wird es ab kommendem Frühjahr saniert und erweitert. Die Fertigstellung ist für Ende 2018 geplant. − red/Foto: Siegfried Kerscher