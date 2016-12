Polen ehrt Kirchanschöringer mit Verdienstkreuzen

Ehrung durch Konsul Andrzej Osiak in München: Heinrich Wallner mit Ehefrau Lydia, Renate Stockhammer, Konsul Osiak und Gudrun Scharbert, die ebenfalls ausgezeichnet wurde. −Foto: privat Ehrung durch Konsul Andrzej Osiak in München: Heinrich Wallner mit Ehefrau Lydia, Renate Stockhammer, Konsul Osiak und Gudrun Scharbert, die ebenfalls ausgezeichnet wurde. −Foto: privat



Mehr als 25 Jahre ist es mittlerweile her, dass der Partnerschaftsvertrag zwischen der Gemeinde Kirchanschöring und der polnischen Gemeinde Lichnowy unterzeichnet wurde. Verschiedene Vereine und Privatpersonen fungierten als Motor für die Freundschaft und organisierten in den vergangenen 25 Jahren zahlreiche Besuche und Gegenbesuche sowie verschiedene Aktivitäten, um den kulturellen Austausch zwischen den zwei Nationen zu fördern. Der Keil, den die Trennung zwischen Ost und West getrieben hat, wurde in dieser Zeit überwunden. Ziel der Partnerschaft war es vor allem, einen Jugendaustausch in Gang zu bringen.

Der rege Austausch der beiden verschwisterten Gemeinden wurde nun gewürdigt. Im Namen des amtierenden polnischen Präsidenten Andrzej Duda ehrte Generalkonsul Andrzej Osiak in München jene Kirchanschöringer Bürger, die sich besonders verdient gemacht haben bei der Erfüllung des Traums von einem grenzenlosen Europa. "Heinrich Wallner durfte das Verdienstkreuz am Bande in Gold entgegennehmen, für unsere Verdienste um die Feuerwehr Lichnowy", informierte Bürgermeister Hans-Jörg Birner in der jüngsten Gemeinderatssitzung. Mit Wallner erhielten auch der im März 2015 verstorbene Franz Stockhammer posthum und seine Frau Renate eine hohe Auszeichnung: Das Verdienstkreuz am Bande in Silber.