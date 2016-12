60 Krippen in 27 Jahren: Konrad Brunner stellt in Tittmoning aus

25 Krippen hat Konrad Brunner in seinem Keller gelagert, hier zu sehen sind einige der kleineren Exemplare. Von den Figuren über die Häuser und gemalte Landschaften im Hintergrund stellt der 81-jährige Traunsteiner alles selbst her. − Foto: Brandtner 25 Krippen hat Konrad Brunner in seinem Keller gelagert, hier zu sehen sind einige der kleineren Exemplare. Von den Figuren über die Häuser und gemalte Landschaften im Hintergrund stellt der 81-jährige Traunsteiner alles selbst her. − Foto: Brandtner



Seit 27 Jahren ist Konrad Brunner (81) aus Traunstein in Pension. Und seit 27 Jahren baut er leidenschaftlich gerne Krippen. "Das hat sich so entwickelt, ich habe ein Hobby gebraucht." Trotz vieler anderer Ideen ist es bis heute eine seiner Lieblingsbeschäftigungen. Mit verschränkten Armen sitzt Brunner am selbstgezimmerten Esstisch, die Wände um ihn herum sind voll mit selbstgemalten Bildern. Ein Mann, der sich zu beschäftigen weiß. Sechzig Krippen hat er in seinem Tatendrang schon gebaut, jetzt ist sein Keller fast voll. Zwei Exemplare sind bei der Ausstellung in der Tittmoninger Burg zu bewundern.

Aus gesundheitlichen Gründen musste Brunner im Alter von 54 Jahren seine Arbeit bei der Kripo Traunstein aufgeben und in Rente gehen. Um sich zu beschäftigen, legte er sich eine Videokamera zu. "Ich habe gefilmt, wie ein Irrer." Auf Dauer reichte ihm das aber nicht, er widmet sich dem Bau seiner ersten Krippe. "In meiner Kindheit war das schon immer so schön, wenn wir in der Weihnachtszeit das Kripperl aufgestellt haben."

Brunner war damals viel mit seinem Wohnwagen unterwegs, sammelte Materialien und Inspiration. "Ein wenig Schwemmholz vom Chiemsee, abgebrochene Stücke eines kaputten Zaunes. Ich war im Schwarzwald, auf niederbayerischen Bauernhöfen." Alle Szenerien finden sich jetzt in Kripperlform in Brunners Sammlung wieder. "Mir ist wichtig, dass ich verschiedene Stile ausprobiere. Ich baue orientalische Krippen, bayerische, provenzalische, toskanische und Winterkrippen mit Schnee. Die sind selten." Für die kleineren von ihnen braucht er zwischen 20 und 50 Stunden. Ungewöhnlich ist auch die nordländische Krippe, die Brunner gerade in der Tittmoninger Ausstellung präsentiert. "Sie hat ein sehr langes und sehr spitzes Dach. So eine sieht man sonst nirgends. Ich will eben keine 0815-Krippen bauen." − nbKripperlschaun in der BurgDie Kripperlausstellung in der Tittmoninger Burg hat noch bis 8. Januar immer samstags und sonntags von 13 bis 17 Uhr geöffnet. Morgen bleibt sie wegen Silvester geschlossen.



Für diese mediterran wirkende Krippe hat Brunner 150 Stunden gebraucht – sie ist Teil der Tittmoninger Ausstellung. − F.: red Für diese mediterran wirkende Krippe hat Brunner 150 Stunden gebraucht – sie ist Teil der Tittmoninger Ausstellung. − F.: red



