"Umfangreiche" Spende: Soziales Engagement ist reine Bauchsache

Umfangreiche Spenden aus dem Traunreuter Speckgürtel: Das Kinderheim St. Josef in Traunstein bekommt 2000 Euro von diesem ebenso gaudi- wie gewichtsbewussten Freundeskreis. Hier wird Tobias Wonner zum neuen "Vorstand" ernannt. Dass er seinen Bauchumfang binnen Jahresfrist am meisten gesteigert hat, sieht man ihm eigentlich nicht an. Oder aber er zieht sein siegbringendes Körperteil gerade ein. Jedenfalls überreicht ihm Titelverteidiger Martin Zuhammer den Wanderpokal – flankiert von (v. links) Tobias Schützinger, Christian Jungwirth, Markus Faust, Max Schützinger, Johannes Gallinger, Christian Schlögl und Hans Boretzky. − Foto: ga Umfangreiche Spenden aus dem Traunreuter Speckgürtel: Das Kinderheim St. Josef in Traunstein bekommt 2000 Euro von diesem ebenso gaudi- wie gewichtsbewussten Freundeskreis. Hier wird Tobias Wonner zum neuen "Vorstand" ernannt. Dass er seinen Bauchumfang binnen Jahresfrist am meisten gesteigert hat, sieht man ihm eigentlich nicht an. Oder aber er zieht sein siegbringendes Körperteil gerade ein. Jedenfalls überreicht ihm Titelverteidiger Martin Zuhammer den Wanderpokal – flankiert von (v. links) Tobias Schützinger, Christian Jungwirth, Markus Faust, Max Schützinger, Johannes Gallinger, Christian Schlögl und Hans Boretzky. − Foto: ga



Der Traunreuter Freundeskreis macht es sich leichter: Wer übers Jahr schwerer wird, kann sich damit trösten, eine gute Tat vollbracht zu haben. Der lustige Brauch der Clique, an Weihnachten die Bauchumfänge zu messen und die Speckgürtelzuwächse zu dokumentieren, ist heuer erstmals zur "Benefizveranstaltung" umfunktioniert worden.

"Wir machen das schon seit 2001", sagt Tobias Schützinger, der traditionell am 23. Dezember in Kirchberg bei Oberweißenkirchen Gastgeber für die Männerrunde ist. Und quasi aus dem Bauch heraus haben die Schul- und Jugendfreunde nun entschieden, dass ihr zum persönlichen Gaudium durchgeführter Gewichtswettstreit einen guten Zweck erfüllen soll. "Jeden Zentimeter Bauchumfang mehr – aber auch weniger – haben wir mit einem bestimmten Faktor verrechnet, so dass jeder in den Topf einzahlt", erklärt Tobias Schützinger das ausgeklügelte Spendensystem. Rund 800 Euro kamen bei der nun schon 16. offiziellen Bauchvermessung in Kirchdorf zusammen. "Ein edler Spender aus unserem Kreis, der anonym bleiben möchte, hat das noch großzügig aufgestockt", berichtet Schützinger, so dass nun der stolze Betrag von 2000 Euro zur Verfügung steht. Welche soziale oder gemeinnützige Einrichtung das Geld bekommt, darf der "Sieger" des Abends bestimmen. Das war am vergangenen Freitag Tobias Wonner, der sich für das Kinderheim St. Josef in Traunstein als Spendenempfänger entschied.

"Genaue Zentimeterangaben fallen bei uns unter den Datenschutz", scherzt Tobias Schützinger. Zu entlocken ist ihm aber immerhin, dass das Hemd seines siegreichen Kollegen heuer mindestens eine Konfektionsgröße mehr hatte als 2015. Und dass der Rekord seit 2001 bei einer Umfangvergrößerung von sieben Zentimetern liegt. "In unseren Statistiken festgestellt haben wir auch, dass fast immer im Jahr der Heirat am meisten zugelegt wird. Scheinbar kochen die Ehefrauen einfach zu gut."

Mehr dazu lesen Sie am 30. Dezember im Traunreuter Anzeiger und Trostberger Tagblatt.