Ausgerechnet am Geburtstag: Auf Heimweg überfallen

Auf dem Heimweg überfallen, ausgeraubt und geschlagen worden ist ein 61-Jähriger in Traunstein. − Foto: dpa Auf dem Heimweg überfallen, ausgeraubt und geschlagen worden ist ein 61-Jähriger in Traunstein. − Foto: dpa



Ausgerechnet an seinem Geburtstag ist ein 61-Jähriger am Donnerstagabend auf dem Heimweg von einer Feier im Traunsteiner Stadtgebiet von zwei Unbekannten überfallen und leicht im Gesicht verletzt worden. Der Rentner machte sich gegen 22 Uhr zu Fuß auf dem Nachhauseweg. Er gab an, ab dem Bahnhof seien ihm zwei Männer gefolgt. Am Beginn der Max-Fürst-Straße sollen sie dann Geld und alkoholische Getränke von ihm gefordert haben.

Er haben ihnen seinen Geldbeutel hingeworfen, aus dem die Männer einen zweistelligen Betrag geraubt hätten. Dennoch sei er mit Faustschlägen traktiert worden, so dass er schließlich zu Boden ging. Eine 29-jährige Krankenschwester kam zufällig mit ihrem Auto vorbei und sah den Verletzten am Boden liegen. Sie leistete Erste Hilfe und verständigte den Rettungsdienst. Von den Tätern war zu dem Zeitpunkt nichts mehr zu sehen. Nach ambulanter Behandlung konnte der Traunsteiner wieder aus dem Klinikum entlassen werden. Die Traunsteiner Polizei ist nun auf der Suche nach Zeugen und nach den Tätern, die der 61-Jährige nicht näher beschreiben konnte.

Wer am Donnerstag zwischen 21.30 und 22 Uhr im Bereich Güterhallenstraße, Gabelsberger Straße, Traunstorfer Straße und Max-Fürst-Straße etwas beobachtet hat oder Hinweise geben kann, die zur Klärung des Vorfalls führen können, sollte sich an die Polizei wenden, Tel. 0861/98730. − red