"Die Nacht einfach durchstehen" - Silvester in Tierheimen

Bitte nicht zu laut: Hunde haben ein viel empfindlicheres Gehör als Menschen. Viele erschrecken in der Silvesternacht beim Knallen der Böller und Raketen und laufen weg. Die Tierheime in der Region sind Fundtiere am Neujahrstag gewöhnt. − Foto: dpa Bitte nicht zu laut: Hunde haben ein viel empfindlicheres Gehör als Menschen. Viele erschrecken in der Silvesternacht beim Knallen der Böller und Raketen und laufen weg. Die Tierheime in der Region sind Fundtiere am Neujahrstag gewöhnt. − Foto: dpa



Wenn sich am 31. Dezember die ganze Welt mit Raketen und Böllern auf eine tosende Silvesterfeier vorbereitet, bricht für viele Haustiere die schlimmste Nacht des Jahres an. In den Tierheimen in Winhöring, Trenkmoos und Bad Reichenhall erleben die Bewohner und ihre Pfleger die Silvesternacht ganz unterschiedlich.

Obwohl das Tierheim des Tierschutzvereins Bad Reichenhall und Umgebung eher abgelegen ist, ist der Krach der Böller dort ein Problem. Deshalb treffen die Pfleger dort zahlreiche Vorkehrungen, um die Tiere möglichst ruhig zu halten. "In der Nacht werden die Ausläufe zugesperrt, die Hunde dürfen nicht mehr raus. Auch die Katzen müssen in den Zimmern bleiben", sagt die Vorsitzende Gabriele Schwaiger-Weiß.

Beaufsichtigt werden die Tiere in der Silvesternacht von zwei Mitarbeitern, die bis in die Morgenstunden nach dem Wohl der Vierbeiner sehen. "An Silvester kann man sie nicht alleine lassen. Tiere können nicht nachvollziehen, warum es in dieser Nacht plötzlich überall so laut knallt."

In den Tierheimen Trenkmoos und Winhöring wartet ein andere Aufgabe auf die Betreuer: Dort werden jedes Jahr an den Tagen um Silvester entlaufene Hunde abgegeben, die sich bei den Feuerwerken erschreckt hatten und ihren Besitzern entwischt sind. − nb

Mehr dazu lesen Sie am 31. Dezember in der Heimatzeitung.