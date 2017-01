Nigerianer nach Streit mit kochendem Wasser verbrüht

In der Asylunterkunft am ehemaligen Traunreuter Festplatz kam es am Sonntagmittag zu dem Streit. − Foto: hr In der Asylunterkunft am ehemaligen Traunreuter Festplatz kam es am Sonntagmittag zu dem Streit. − Foto: hr



Verbrühungen erlitt ein 31-jähriger Nigerianer am Sonntagmittag nach einem Streit in der Traunreuter Asyl-Gemeinschaftsunterkunft in der Tachingher Straße. Gegen 11 Uhr kam es dort am Sonntag zunächst zu einer verbalen Auseinandersetzung zwischen mehreren Bewohnern.

Eine 20-jährige Nigerianerin holte daraufhin aus der Küche ein Gefäß mit kochendem Wasser und warf es auf ihre Kontrahenten. Sie traf dabei den 31-Jährigen am Rücken. Dieser erlitt dabei Verbrühungen und wurde vom Rettungswagen ins Klinikum Traunstein gebracht. Lebensgefahr besteht nach Angaben der Polizei nicht. Die Täterin wurde zur Vernehmung zur Traunreuter Polizei gebracht und anschließend wieder auf freien Fuß gesetzt. − red