Paula und Marinus sind die Neujahrsbabys

Die beiden "Neujahrskinder" Marinus mit seiner Mutter Heidi (links) und Paula mit seiner Mutter Katharina. − Foto: red



Paula und Marinus heißen die beiden Babys, die an Neujahr im Klinikum Traunstein zur Welt gekommen sind. Wie es der Zufall so spielt, sollten beide Neubürger eigentlich als Christkindl am 25. Dezember geboren werden. Sie ließen sich jedoch beide reichlich Zeit – bis ins neue Jahr hinein.

Die 3680 Gramm schwere und 53 Zentimeter große Paula kam bereits zwei Stunden nach Mitternacht zur Welt und ist das erste Kind der Eltern Katharina und Peter Stephan aus Prien. Rottau ist das Zuhause von Heidi und Tobias Beck, den Eltern des 3470 Gramm schweren und 51 Zentimeter langen Marinus. Auch für sie ist es das erste Kind. Marinus erblickte erst am Abend um 20.19 Uhr das Licht der Welt.

Im vergangenen Jahr hat sich der positive Trend bei der Geburtenentwicklung an der Frauenklinik der Kliniken Südostbayern AG fortgesetzt. Insgesamt waren 2113 Geburten zu verzeichnen (2015: 2111). 1533 Geburten fanden im Klinikum Traunstein, 580 in der Kreisklinik Bad Reichenhall statt. In Traunstein kamen 32 Mal Zwillinge und sogar einmal Drillinge zur Welt und somit kamen 1567 Babys zu Welt. Insgesamt erblickten 2147 Kinder im vergangenen Jahr das Licht der Welt.

Der Chefarzt der Frauenklinik mit den beiden Standorten Klinikum Traunstein und Kreisklinik Bad Reichenhall, Prof. Dr. Christian Schindlbeck, zeigt sich erfreut über den großen Zuspruch und das Vertrauen der werdenden Eltern. "Das Klinikum Traunstein als Mutter-Kind-Zentrum Level I versorgt sämtliche Schwangerschaften und auch Risikogeburten sowie Frühgeburten ab der Grenze der Lebensfähigkeit der Kinder. In Bad Reichenhall betreuen wir Geburten ab der 36. Schwangerschaftswoche. Dieses Konzept der Zusammenarbeit über die Landkreisgrenzen hinweg wird gut angenommen und sorgt für eine bedarfsgerechte Betreuung der Schwangeren und der Kinder." − red