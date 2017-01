Polizei zieht illegales Großfeuerwerk aus dem Verkehr

Raketen und Böller aus dem Ausland, die oft mit großen Mengen an Schwarzpulver und Treibladung gefüllt sind, sind in Deutschland verboten. − Foto: dpa Raketen und Böller aus dem Ausland, die oft mit großen Mengen an Schwarzpulver und Treibladung gefüllt sind, sind in Deutschland verboten. − Foto: dpa



Mit mehr als drei Kilo pyrotechnischen Gegenständen der Kategorie 4 sind junge Männer in Trostberg von der Polizei aufgegriffen worden. Laut Polizeibericht hätten für den Einsatz der Raketen und Böller sprengstoffrechtliche Erlaubnisse vorliegen müssen. Pyrotechnik wird in Kategorien eingeteilt. Kategorie 1 entspricht demnach einem Kleinstfeuerwerk, Kategorie 4 am oberen Ende der Skala einem Großfeuerwerk.

Beamte stellten die Gegenstände sicher und nahmen die jungen Männer zur Feststellung der Personalien und zur Anzeigenaufnahme mit auf die Dienststelle. Nach Informationen der Heimatzeitung wollten die jungen Männer die Feuerwerkskörper auch verkaufen.

Wie ein Polizeisprecher auf Nachfrage mitteilte, handelt es sich bei sichergestellter Pyrotechnik meist um Raketen und Böller aus dem Ausland. Diese seien oft mit großen Mengen an Schwarzpulver und Treibladung gefüllt. Aus Sicherheitsgründen seien diese in Deutschland verboten. − red