Eissportler müssen warten: Eis in Leitgering und Fridolfing zu dünn

Die Schlittschuhfahrer, Eishockey-Spieler und Eiststockschützen in Tittmoning und Fridolfing müssen sich noch gedulden. Zwar bedeckten am 2. Januar sowohl den Leitgeringer- als auch den Fridolfinger See Eisdecken. Doch es wird davor gewarnt, diese zu betreten – die Schicht ist nicht tragfähig genug. Mitarbeiter des Tittmoninger Bauhofs kontrollierten am Steg in Ufernähe die Eisdicke des Leitgeringer Sees. Sieben Zentimeter sind es dort bis zum Wasser, in Richtung Seemitte noch weniger. Damit ist die Schicht zu dünn, um eine größere Menschenmasse zu tragen. Erst zwischen zehn und fünfzehn Zentimeter kann die Eisfläche guten Gewissens freigegeben werden. Die Bauhof-Mitarbeiter kontrollieren sie regelmäßig. Wenn das Eis dick genug ist, werden die Verbotsschilder entfernt.

Noch dünner ist das Eis auf dem Fridolfinger See: Ungefähr drei Zentimeter dick war es am 2. Januar beim Ufer, so Werner Schlachta von der Wasserwacht, der nachgesehen hat. Das ist viel zu wenig, um es zu betreten. Zur Mitte hin werde es gefährlicher. Steine allerdings durchschlagen eine solche Schicht nicht mehr – sie sind also kein Gradmesser, ob die Eisdecke hält. "Es muss mal ein paar Tage minus zehn Grad haben, damit es durchgefriert", meint Schlachta. "Und wenn Schnee drauf fällt, bleibt die Wärme eher im See drin, dann ist es eh vorbei." Sein Rat: "So lange die Stockschützen nicht auf dem Eis sind, braucht man nicht drauf."

Eine Richtlinie, der Stockschützen-Vorsitzender Alfons Lex völlig zustimmt. Auch er war gestern am Fridolfinger See und hat kontrolliert: "Das trägt noch nix." − ker/smb