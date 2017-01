Feuerschützen Törring: Pankraz Niedermaier ist Ehrenvorsitzender

Die Geehrten der Feuerschützen (von links): Konrad Lechner, Franz Perschl, Josef Thaller, Pankraz Niedermaier, Matthias Reinmiedl, Stifter der Pokale Alois Stöckl, Johannes Eder, Schriftführer Georg Pinzinger, Gitta Obermeier, Scheibenstifter Erwin Wudke und Wolfgang Perschl. −Foto: red Die Geehrten der Feuerschützen (von links): Konrad Lechner, Franz Perschl, Josef Thaller, Pankraz Niedermaier, Matthias Reinmiedl, Stifter der Pokale Alois Stöckl, Johannes Eder, Schriftführer Georg Pinzinger, Gitta Obermeier, Scheibenstifter Erwin Wudke und Wolfgang Perschl. −Foto: red



Viele Ehrungen gab es bei den Törringer Feuerschützen. Zunächst wurden mehrere Vorstandsmitglieder gewürdigt, die ihre Ämter niederlegen. Hubert Gruttauer hatte seit 1986 das Amt des Schießsport-Fachwarts inne. Zur Anerkennung erhielt er die silberne Ehrennadel des Reservistenverbands sowie einen Brotzeitteller. Konrad Lechner war seit 2000 als Zweiter Vorsitzender des Vereins tätig. Ihm wurden die Ehrennadel in Bronze und ein Brotzeitteller überreicht.

Zum Schluss wurde Pankraz Niedermaier geehrt. Er war 1986 eines der Gründungsmitglieder der Feuerschützen und seither deren Vorsitzender gewesen. Für dieses große Engagement erhielt er die Reservistennadel in Gold und einen Brotzeitteller. Zudem wurde er zum Ehrenvorsitzenden der Feuerschützen Törring ernannt. Für seine Arbeit in der Brauchtumspflege, die Entfaltung der Vereine sowie für seinen Einsatz im Tittmoninger Stadtrat hat dieses Gremium beschlossen, Niedermaier die goldene Bürgermedaille zu verleihen.

Nach kurzen Dankesworten an Alois Stöckl, der die Pokale stiftete, und an Rudolf Huber für die Gravur folgte die Siegerehrung. Zum Schluss überreichte Erwind Wudke eine Geburtstagsscheibe, die er gestiftet hatte, an Gitta Obermeier. − redMehr zum Thema lesen Sie am Dienstag, 3. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.