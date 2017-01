Leiharbeiter: 15 Monate mit Bewährung für Messerangriff

Die Polizei war im Juli gerufen worden, nachdem der Pole überwältigt worden war. − F.: dpa Die Polizei war im Juli gerufen worden, nachdem der Pole überwältigt worden war. − F.: dpa



Wegen eines ohne Verletzungen abgegangenen Messerstichs in Richtung seines 29-jährigen Vorarbeiters verhängte das Amtsgericht Traunstein mit Wolfgang Ott am Montag gegen einen 22 Jahre alten polnischen Staatsangehörigen eine Freiheitsstrafe von 15 Monaten, ausgesetzt auf drei Jahre zur Bewährung. Hintergrund des Prozesses war eine Auseinandersetzung unter polnischen Leiharbeitern am 16. Juli 2016 abends in einer Firmenwohnung in Traunreut. Das Urteil wurde noch im Gerichtssaal rechtskräftig mit Zustimmung von Staatsanwalt Kim-Young Weißschädel.

Zu der "versuchten gefährlichen Körperverletzung" gesellte sich die "Beleidigung" eines Polizeibeamten. Die "Beleidigung" ereignete sich nach der vorläufigen Festnahme in der Dienststelle der Polizeiinspektion Trostberg und bei der Blutentnahme im Krankenhaus.

Der 29-Jährige – so Verteidiger Harald Baumgärtl – habe den Angeklagten wegen einer Unterschrift zu sich gebeten und ihm dabei die Kündigung ausgehändigt. Der 22-Jährige habe gefragt, ob er noch in der Firmenunterkunft mit anderer Adresse wohnen bleiben dürfe. Im Zug der folgenden verbalen Auseinandersetzung habe der 22-Jährige keinesfalls ein Messer genommen und damit zugestochen. Ein Indiz sei das Fehlen von Fingerspuren an dem Messer.

Der 29-Jährige und weitere Zeugen versicherten aber, dass der 22-Jährige ein Messer in der Hand gehalten habe. Er war aber überwältigt worden, bevor er auf den 29-Jährigen einstechen konnte. Keine Zweifel am Wahrheitsgehalt der Zeugenaussagen hatte Staatsanwalt Kim-Young Weißschädel. Die Tat mit dem 32 Zentimeter langen Messer sei von hoher abstrakter Gefährlichkeit gewesen. Die Zeugen seien "nicht unglaubwürdig", räumte dann auch Verteidiger Baumgärtl ein.

Im Urteil stellte der Richter fest, die Zeugen seien glaubwürdig. Sie hätten sich bemüht, sich genau zu erinnern. Direkt an den Angeklagten richtete Ott die Bemerkung: "Wenn man sich dieses Messer ansieht, muss man froh sein, dass nicht mehr passiert ist. Sie können dem Zeugen dankbar sein, dass er Ihnen das Messer aus der Hand geschlagen hat." Der Richter mahnte den 22-Jährigen, die Bewährung ernst zu nehmen. Er neige offensichtlich dazu, unter Alkohol aggressiv zu werden. − kd

Mehr darüber lesen Sie am Dienstag, 3. Januar, in Ihrer Heimatzeitung.