Wintereinbruch sorgt für eine Vielzahl von Unfällen in der Region

− Foto: Archiv Bietau − Foto: Archiv Bietau



Der erste richtige Schneefall des Jahres 2017 hat am Montag auch viele Verkehrsunfälle im Landkreis Traunstein mit sich gebracht. Das berichtete die Polizeiinspektion Traunstein am Dienstagmorgen in einer Pressemitteilung. Verletzt wurde bei den Unfällen glücklicherweise niemand.

Gegen 17.45 Uhr kam eine 31-jährige Bergenerin in Bernhaupten auf der Kreisstraße TS 6 mit ihrem Seat Ibiza nach links von der schneebedeckten Fahrbahn ab und kollidierte mit einem entgegenkommenden VW Passat. Bei dem Zusammenstoß entstand Sachschaden in Höhe von rund 6000 Euro, verletzt wurde niemand.

In Siegsdorf befuhr ein 42-jähriger Siegsdorfer gegen 17.50 Uhr mit seinem Seat die Traunsteiner Straße ortseinwärts. Aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit kam er auf der schneeglatten Fahrbahn alleinbeteiligt zu weit nach rechts und touchierte die Leitplanke. Der Schaden an dem Seat dürfte laut Polizei bei rund 3000 Euro liegen, der Schaden an der Leitplanke liegt bei zirka 500 Euro. Verletzt wurde der Siegsdorfer nicht.

Ein 19-Jähriger aus Unterwössen fuhr gegen 18 Uhr mit seinem Audi A3 in Grabenstätt/Untereggerhausen bergab und rutschte aufgrund schneeglatter Fahrbahn gegen einen Telefonmasten. Sein Fahrzeug wurde so stark beschädigt, dass es nicht mehr fahrbereit war und abgeschleppt werden musste. Der Schaden liegt bei rund 2500 Euro, verletzt wurde der junge Mann nicht.

Gegen 20.50 Uhr fuhr eine 61-jährige Grabenstätterin mit ihrem Ford in Grabenstätt-Winkl die Nelly-Luise-Brandenburg-Straße bergauf. Aufgrund Schneeglätte blieb sie stehen und rutschte dann seitwärts in den stehenden Seat Leon einer 19-Jährigen aus Traunreut. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von zirka 1500 Euro, auch hierbei wurde niemand verletzt. − pnp