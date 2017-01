So bereitet sich das Kloster Seeon auf die CSU-Klausurtagung vor

Der Chef von Kloster Seeon, Gerald Schölzel , erklärt den Gästen aus Berlin den Lageplan des Klosters. − Fotos: Kas Der Chef von Kloster Seeon, Gerald Schölzel , erklärt den Gästen aus Berlin den Lageplan des Klosters. − Fotos: Kas



150 akkreditierte Journalisten, 16 Übertragungswägen, drei zusätzliche Stromaggregate, 17 Köche, 90 Mitarbeiter und 100 Polizisten: Wenn am Mittwoch im Kultur- und Bildungszentrum des Bezirks Oberbayern im Kloster Seeon (Landkreis Traunstein) die 41. Klausurtagung der CSU Landesgruppe beginnt, dann wird die Halbinsel am Seeoner See der sicherste Ort Deutschlands sein.

"Wir sind gut vorbereitet, haben alles dafür getan, dass wir ein würdiger Nachfolger von Wildbad Kreuth werden und hoffen darauf, dass wir längerfristig Gastgeber solcher Großereignisse der CSU sein dürfen. Wir geben unser Bestes", sagte Gerald Schölzel, der Leiter von Kloster Seeon, am Montag. Exklusiv für die Passauer Neue Presse gab er zusammen mit CSU-Ortsvorsitzendem Sepp Daxenberger eine Führung, zeigte auch Einblicke hinter die Kulissen.

Schölzel kennt Veranstaltungen dieser Größenordnung. Als langjähriger Leiter des Lufthansa Training & Conference Centers im hessischen Seeheim-Jugenheim richtete er Events mit bis zu 3000 Gästen aus. Als das Kloster Seeon und der Bezirk vor eineinhalb Jahren einen neuen Chef suchte, machte der 53-Jährige unter über 100 Bewerbern das Rennen.



Der Seeoner See ist zugefroren, das Eis tragfähig. Deshalb werden zusätzliche Polizisten benötigt, um die Uferseite zum See hin zu sichern. Gestern herrschte reger Eisbetrieb. Hinten: Kloster Seeon. Der Seeoner See ist zugefroren, das Eis tragfähig. Deshalb werden zusätzliche Polizisten benötigt, um die Uferseite zum See hin zu sichern. Gestern herrschte reger Eisbetrieb. Hinten: Kloster Seeon.



Seit Wochen ist Schölzel mit dem Organisationsteam der CSU-Landesgruppe in Berlin in ständigem Kontakt. Am Spätnachmittag gestern traf die Delegation ein. Wie die Politiker und Ehrengäste werden die Damen und Herren aus der Bundeshauptstadt in einem der 89 Zimmer im Kloster-Komplex untergebracht. Alle anderen Beteiligten werden auf Hotels zwischen Seeon und Prien am Chiemsee verteilt. Das sind etwa 350 Personen.

