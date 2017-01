120 Interessierte gehen in Tittmoning auf Kripperlroas

Dutzende Zuhörer führte Ortsheimatpfleger Manfred Liebl (in der Mitte, mit Rucksack) durch die Stiftskirche und die Räume in Laufener Tor und Burg. −Foto: Baumann Dutzende Zuhörer führte Ortsheimatpfleger Manfred Liebl (in der Mitte, mit Rucksack) durch die Stiftskirche und die Räume in Laufener Tor und Burg. −Foto: Baumann



Sehr großer Besucherandrang herrschte bei frostigem Wintersonnenwetter auf der ersten Kripperlroas des Jahres durch Tittmoning. Von der Alten Waage im Rathaus über den Ausstellungsraum im Laufener Tor zur Stiftskirche und bis hinauf in das Museum der Burg zeigte Gästeführer und Ortsheimatpfleger Manfred Liebl den Besuchern eine Vielzahl unterschiedlichster Krippen.

In der Alten Waage, dem Startpunkt der Krippenschau, begrüßte Bürgermeister Konrad Schupfner rund 120 Interessierte und wies auf die Dauerausstellung des "Vereins für Krippen und sakrale Volkskunst zwischen Inn und Salzach" im Laufener Tor hin. Der Verein unterstützt die derzeitige Ausstellung mit vielen Stücken. Pfarrer Gerhard Gumpinger, selbst begeisterter Krippenbauer, ermunterte die Besucher, "das Kripperl in die Gegenwart zu holen."

Er erklärte, dass es schwer sei, im Gedränge des Alltags die Krippe zu finden und dass es wichtig sei, die Figuren genau zu betrachten und sich zu fragen, was sich der Aufstellende dabei für Gedanken gemacht habe. Die erste lebendige Krippe habe Franz von Assisi 1223 darstellen lassen. Im Trienter Konzil (1545-1563) wurde beschlossen, die Inhalte der Bibel und damit auch die Weihnachtsbotschaft zum besseren Verständnis anschaulich darzustellen. So seien die ersten Krippen in Italien entstanden, wusste Gumpinger.

Manfred Liebl führte aus, dass sich anfänglich der italienische Adel oder die gehobene Bürgerschaft dem Krippenbau widmeten oder Künstler damit beauftragten. Der Brauch fand auch Anklang bei den Fürsten weiter im Norden. Sie kamen zum "Krippenschauen" – und damit begann die Krippe ihre Reise von Europa aus in die ganze Welt. Schon 1562 gab es in Prag eine erste Krippe zu bestaunen.

Die Kripperlroas in Tittmoning findet wieder an den Sonntagen, 8. und 15. Januar, ab 14 Uhr statt. Anmeldung bei der Tourist-Info , Telefon 08683/700710.