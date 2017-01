Schönramer Trachtler rüsten sich für Kehraus und versteigern Besen

Als ausgezeichneter Auktionator erwies sich einmal mehr Luggi Prechtl. −Foto: Albrecht Als ausgezeichneter Auktionator erwies sich einmal mehr Luggi Prechtl. −Foto: Albrecht



Mit den vielen Besen, die Auktionator Ludwig Prechtl bei den Versteigerungen unter die Leute brachte, dürften die Untersurtaler Trachtler aus Schönram gut gerüstet sein für den Kehraus im Fasching. Ansonsten war die Feier im Bräustüberl aber noch recht weihnachtlich, mit einem Krippenspiel der Kinder- und Jugendgruppen und entsprechender Musik im "besinnlichen" Teil. Für Musik und Gesang sorgten die Buachleitn Musi und der Nußdorfer Dreigsang, der allerdingswegen der Krankheit zu einem Zwoagsang reduziert war.

Vorsitzender Werner Gromes bedankte sich bei den Jugendleitern für das Einstudieren des besinnlichen Teils und bei Musikwart Markus Gromes, der das Programm zusammengestellt hatte. Gedankt wurde auch Sepp Ramgraber, der als Sammler für den Losstand so fleißig war. Ebenso Heini Abfalter, der wieder den Speck für die Versteigerungen geräuchert hatte und Christa Singhammer, die das dazugehörige Brot gebacken hatte.

Das Krippenspiel war natürlich der biblischen Geschichte nachgestellt, allerdings mit einem urbayerischen Text dazu. Wie in der Bibel dauerte es auch hier eine Weile, nach einer langen Wanderung durch den Saal, bis das heilige Paar, nicht im Stall sondern auf der Bühne seine Odyssee beenden konnte. Auf dem Weg dorthin war es von mehreren Wirten und Herbergsleuten recht unwirsch abgewiesen worden. − alMehr zum Thema lesen Sie am Mittwoch, 4. Januar, in Ihrer Südostbayerischen Rundschau.