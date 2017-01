Pferd bricht in altes Kellergewölbe ein +++ Fotos von der Bergung

Zu einer Tierrettung sind die Feuerwehren aus Pittenhart und Obing (Landkreis Traunstein) am Dienstagabend gegen 18 Uhr gerufen worden. Im Ortsteil Wimm im Gemeindegebiet Pittenhart ist ein Pferd in ein altes Kellergewölbe, das als Regenwasserzisterne genutzt wird, eingebrochen.

Eine 16-jährige Reiterin war mit dem Pferd und in Begleitung ihrer Mutter gerade dabei, an einem Bauernhof vorbei zu reiten. Da die Straße sehr glatt war und das Pferd auszurutschen drohte, wichen sie auf die neben der Straße liegende Wiese aus. Wegen des Schnees war der dort befindliche, mit Holzbrettern abgedeckte Schacht nicht zu sehen.

Als das Tier darauf trat, brach die Abdeckung ein und das Pferd blieb mit den Hinterläufen in dem engen Schacht stecken. Die Reiterin konnte sich noch durch einen Sprung von dem Tier vor einem Absturz retten. Die Besitzerin des Tieres versuchte anschließend noch, dem Tier einen Gurt um den Rumpf zu legen. Diesen hatte der Hofbesitzer herbeigeschafft, um das Pferd mit einem Frontlader wieder heraus zu ziehen. In diesem Moment gab aber der Schacht nach und das Tier stürzte komplett in das Gewölbe hinein.

Die zwischenzeitlich eingetroffenen Feuerwehrkräfte kamen ganz schnell zu dem Entschluss, das Tier mit einem Bagger zu befreien. Bis zum Eintreffen des Baggers stieg die Besitzerin und ein hinzugerufener Tierarzt zu dem Pferd hinab, um es zu beruhigen. Der Bagger schaffte es dann innerhalb kürzester Zeit, einen Zugang auszuheben und das Tier konnte aus eigener Kraft die Grube verlassen.

Leicht unterkühlt und ein bisschen verängstigt konnten die Besitzer das Tier dann wieder nach Hause bringen. − pnp