Lukas (9) gewinnt ZDF-Spiele-Show

Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Strahl, die Schauspielerinnen bei "Bibi & Tina" (von links), und das Kinderteam mit Lukas Schweikl, Emmie Lee Epstein, Oskar Seifert und Linda Schablowski mit Moderator Johannes B. Kerner (Dritter von rechts). − Foto: ZDF/Max Kohr Lisa-Marie Koroll und Lina Larissa Strahl, die Schauspielerinnen bei "Bibi & Tina" (von links), und das Kinderteam mit Lukas Schweikl, Emmie Lee Epstein, Oskar Seifert und Linda Schablowski mit Moderator Johannes B. Kerner (Dritter von rechts). − Foto: ZDF/Max Kohr



Lange Haare, Lederhose und ein lockeres Lächeln auf den Lippen, so es hat Lukas Schweikl aus Engelsberg, Landkreis Traunstein, in der ZDF-Show "Das Spiel beginnt" bis an die Spitze geschafft. Zusammen mit Linda (zwölf) hat er gegen Prominenten-Teams gewonnen. Die Kinder Lukas Schweikl, Emmie Lee Epstein (elf), Linda Schablowski (zwölf) und Oskar Seifert (zwölf) mussten in verschiedenen Gesellschaftsspielen gegen Boris Becker, Manuela Schwesig, Franziska van Almsick, Horst Lichter, Paul Panzer und Jorge González antreten.

"Ich hab mich nur gefreut, aufgeregt war ich nicht", sagt der Neunjährige nach der Ausstrahlung der Show. Aufgezeichnet wurde die Sendung schon vor acht Wochen. Und über diese lange Zeit dicht zu halten, Schulfreunden nichts über den Ausgang zu erzählen, das ist Lukas schon schwer gefallen. Aber er hat dicht gehalten.

Das hat auch Vater Stephan Schweikl gefreut. Der 40-Jährige erklärt, dass sich die Familie vertraglich verpflichten musste, bis zur Sendung nichts über den Ausgang der Spielshow zu erzählen. Und jetzt genießt er die Reaktionen. Im Dorf kommt es schon vor, dass er als "Vater des Fernsehstars" angesprochen wird. Und die Reise nach Mallorca, den Gewinn, will die Familie, zu der neben Vater und Mutter auch noch ein vierjähriger Bruder gehört, am Ende der Sommerferien antreten.

"Das Spiel beginnt" ist eine knapp dreistündige Spiele-Show, die Johannes B. Kerner für das ZDF moderiert. In der letzten Ausgabe im alten Jahr mussten sich wieder die Mädchen und Buben in beliebten Klassikern oder in aktuellen Games durchsetzen. Dabei ist das Prinzip der Sendung relativ einfach: In mehreren Runden spielen die prominenten Kandidaten Gesellschaftsspiele gegen die Kinder. Am Schluss werden die Wünschedes Gewinnerteams erfüllt. − wtMehr lesen Sie in der Donnerstagsausgabe des Trostberger Tagblattes/Traunreuter Anzeigers.