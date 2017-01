Blitzeis auf der A8: Auto schleudert in Pannen-Pkw - Mehrere Verletzte

−Symbolfoto:dpa −Symbolfoto:dpa



Ein schwerer Verkehrsunfall hat sich am Mittwochabend gegen 20.40 Uhr auf der Autobahn A8 bei Siegsdorf ereignet. Dabei sind fünf Personen teils schwerer verletzt worden.

Eine 24-jährige Österreicherin aus Radfeld ist mit ihrem VW Golf auf der A8 in Richtung Salzburg gefahren. Zwischen den Anschlussstellen Siegsdorf und Neukirchen musste sie wegen eines vermeintlichen Defekts in einer Pannenbucht anhalten. Ihr 29-jähriger bosnischer Freund und dessen 27-jährigen Bruder, die beide ebenfalls in Radfeld wohnen, stiegen aus, um das Fahrzeug zu begutachten.

Zum gleichen Zeitpunkt fuhr ein 56-jähriger slowenischer Journalist mit seinem Pkw Kia Ceed ebenfalls in Richtung Salzburg. Kurz vor der Pannenbucht, in der der VW Golf stand, kam der Kia aufgrund von Blitzeis ins Schleudern. Der hinter dem Golf stehende 29-Jährige wurde vom Kia erfasst und schwerstverletzt. Anschließend krachte der Kia mit der Fahrseite ungebremst auf das Heck des VW Golf, in dem noch die Österreicherin saß und leichte Verletzungen erlitt. Der Bruder des Schwerstverletzten stand ein wenig seitlich vom Golf und wurde daher vom schleudernden Fahrzeug nicht voll erfasst. Jedoch erlitt auch er mittelschwere Verletzungen am linken Arm und an der Schulter.

Im Fahrzeug des Unfallverursachers saß noch ein 42-jähriger Landsmann, der neben dem Fahrer auch mittelschwer verletzt wurde und sich unter anderem eine Kopfplatzwunde zugezogen hatte. Beide wurden vorsorglich stationär im Klinikum Traunstein aufgenommen. Der 29-jährige Bosnier wurde nach intensivmedizinischer Erstbehandlung durch den Notarzt vor Ort ins Unfallkrankenhaus nach Salzburg verbracht.

Am Unfallort waren neben dem Rettungsdienst mit mehreren Fahrzeugen auch die Feuerwehren Siegsdorf und Vogling mit rund 40 Mann im Einsatz, die den Rettungsdienst unterstützten, die Unfallstelle absicherten und ausleuchteten. Durch die diensthabende Staatsanwältin wurde zur Unterstützung der Unfallaufnahme auch ein Sachverständiger beauftragt. An den beiden Fahrzeugen sowie den Einrichtungen der Autobahn entstand ein Sachschaden in Höhe von rund 12.000 Euro.

Die Fahrbahn war während der Unfallaufnahme bis 00.10 Uhr nur halbseitig befahrbar. − red