Das Lebenswerk des Thomas Maier: Eine monumentale Krippe

Wie eine belebte Kleinstadt, die sich auch über Hügel im Hintergrund erstreckt, mutet die Krippe an. Seit 1995 ist ein Teil davon im Museum Rupertiwinkel in der Tittmoninger Burg ausgestellt – hier ein Ausschnitt. − Foto: Rolf Seiffert



Fein gearbeitet sind die Krippenfiguren des Thomas Maier im Museum Rupertiwinkel, wohl mit viel Liebe gefertigte Schätze. Einen großen Teil seines Lebens hat der "Wagnerbauernsohn" im 19. Jahrhundert damit zugebracht, eine einzige, große Krippe zu bauen. Die Gründe: tiefe Frömmigkeit, aber auch ein Unfall und ein Gelöbnis.

Thomas Maier wurde im Jahr 1820 als Sohn des Wagnerbauern von Fridolfing geboren. Schon mit zehn Jahren legte vor dem elterlichen Haus einen Pflanzgarten mit Bäumen an. Seine Lust zum Gestalten drückte sich etwas später auch im Bau eines "Sommerhauses" mit einem alten Betthimmel als Dach aus. Nachdem Maier den "Aloisianern" in Fridolfing, einer katholischen Jünglings-Bruderschaft, begetreten war, begannen dort Treffen zum Gebet.

Seine Kreativität und ausgeprägte Religiösität vereinte der Wagnerbauernsohn in der Umwandlung seines kleinen Häuschens in eine Klause mit zwei Dachfirsten und einem Altarraum. Bereits in der Zeit zwischen 1845 und 1850 begann Maier, in diese eine Krippe zu bauen. Die Szenen konnte man verändern. Mehr als 200 Figuren schuf er mit Unterstützung seiner beiden ledigen Schwestern Johanna und Walburga dafür. Auch die Dorfgemeinschaft nähte fleißig Kleider für die Statuetten der "Krippl-Leut", so die Quellen.



Thomas Maier posierte für dieses Foto mit einer kleinen Krippe. −Bearbeitung: Dominik Meyer Thomas Maier posierte für dieses Foto mit einer kleinen Krippe. −Bearbeitung: Dominik Meyer



Ein schwerer Unfall bei der Waldarbeit mit einem Ochsengespann 1856 war eine Zäsur in Maiers Leben. Tief im Glauben verwurzelt, verlobte er sich danach mit der Heiligen Familie, versprach eine Wallfahrt nach Rom und den Weiterbau an seiner Krippe. Beides löste er ein und somit wurde die Krippe stetig erweitert.

